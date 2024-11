Lendosphere et Lendopolis, filiale de KissKissBankBank & Co, embrassent, embrassent un avenir commun

Lendopolis, filiale de KissKissBankBank & Co, rejoint Lendosphere, filiale du Groupe 123 Investment Managers, donnant ainsi naissance au nouveau leader français et européen du financement participatif dans la transition énergétique. Dans le cadre de cette acquisition, Lendosphere capitalisera sur la marque Lendopolis, son offre et l’ensemble des équipes et du management en place, s’inscrivant ainsi dans une logique de consolidation et de complémentarité de ces deux structures pionnières, à l’heure de l’européanisation d’un marché devenu mature. L’offre Lendopolis restera disponible auprès des clients bancaires et patrimoniaux de La Banque Postale.

Lendosphere annonce l’acquisition de Lendopolis, la plateforme d’investissement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables lancée en 2014 par KissKissBankBank, filiale de La Banque Postale. Ce rapprochement crée le nouveau leader sur le marché français et européen du financement citoyen au service de la transition énergétique et écologique.

« En cédant cette activité, nous permettons à Lendopolis de pérenniser son développement sur le marché du financement des EnR »

Cette opération consolide la valeur créée par Lendopolis depuis son lancement et donne à cette activité les moyens de se pérenniser. Le Groupe 123 im et Lendosphere poursuivront ainsi l’aventure de Lendopolis avec l’intégralité de l’équipe en place, menée par son directeur général Aurélien Gouraud, et pourront s’appuyer à la fois sur son expertise et sa capacité à mobiliser des investisseurs sur des projets d’énergies renouvelables locaux. Cette opération permettra en outre de maintenir l’apport d’affaires mis en place avec La Banque Postale. L’offre Lendopolis restera disponible auprès des clients patrimoniaux du réseau des bureaux de poste et de sa filiale Louvre Banque Privée, en cohérence avec la politique de maîtrise des risques de la banque. « Après une année record, l’ensemble de l’équipe de Lendopolis souhaite poursuivre son développement et proposer une offre diversifiée à nos investisseurs, au plus près des territoires. La solidité du Groupe 123 im nous permettra d’ouvrir ce nouveau chapitre, tout en gardant un lien fort avec la clientèle des réseaux de La Banque Postale et de Louvre Banque Privée » se réjouit Aurélien Gouraud, directeur général de Lendopolis. Pour Adrienne Horel-Pagès, présidente du conseil d’administration de KissKissBankBank & co et membre du comité exécutif de La Banque Postale : « L’équipe de Lendopolis est devenue depuis sa création un acteur de référence du marché de l’investissement participatif. En cédant cette activité, nous permettons à Lendopolis de pérenniser son développement sur le marché du financement des énergies renouvelables. L’offre, élément de notre gamme de produits citoyens, restera disponible auprès de nos clients bancaires et patrimoniaux. »

Plus de 600 millions d’euros investis pour la transition énergétique

Ce rapprochement permet aux deux acteurs de proposer une offre enrichie à leurs clients – investisseurs comme porteurs de projets – désireux de contribuer concrètement à la transition énergétique en soutenant des projets locaux créateurs de valeurs dans leurs zones d’implantation. Les deux plateformes représentent à présent en cumulé plus de 600 millions d’euros investis pour la transition énergétique et comptent une base de plus 100 000 investisseurs, principalement privés. Au total, ce sont plus de 1 000 projets d’énergies renouvelables qui ont été ainsi financés : principalement des centrales solaires, mais aussi des fermes éoliennes, des unités de méthanisation, des chantiers de performance énergétique dans le bâtiment, etc. Pour Laure Verhaeghe, présidente et co-fondatrice de Lendosphere : « Ce rapprochement est une étape stratégique pour nos deux structures : dix ans après nos lancements respectifs, cette consolidation s’opère dans une logique de complémentarité de nos réseaux de distribution, de diversification sectorielle et géographique, de qualité des dossiers pour les investisseurs. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Lendopolis. Leur savoir-faire et leur précieuse expertise nous permettront d’écrire ensemble une nouvelle décennie pour le financement participatif au service des acteurs de la transition énergétique. »

« La transition énergétique est une urgence qui nécessite de mobiliser avec efficacité tous les réseaux de financement »

Depuis l’harmonisation du cadre réglementaire au niveau européen, Lendosphere a initié une extension géographique de son activité (Grèce, Portugal, Espagne), complémentaire à sa diversification sectorielle (parts de massifs forestiers, projets de finance carbone, etc.). La plateforme de Lendopolis conservera un ancrage territorial fort, en finançant notamment des projets d’énergies renouvelables prêts à construire et lauréats des appels d’offres nationaux. Ces deux approches complémentaires du financement de la transition énergétique garantissent aux porteurs de projet un éventail large de solutions de financement pour accompagner leur croissance. Ce rapprochement donnera aux deux entités les avantages d’une distribution omnicanale : en ligne, via les plateformes web de Lendosphere et de Lendopolis ; intermédiée, via le réseau de La Banque Postale et de sa filiale Louvre Banque Privée, les professionnels de la gestion patrimoniale partenaires du Groupe 123 im, et institutionnelle, via les fonds dédiés gérés par la société de gestion 123 im. « Trois ans après l’acquisition de Lendosphere, nous poursuivons notre développement à travers cette nouvelle acquisition pour construire le leader européen du financement participatif de la transition énergétique, promis à un bel avenir. Nous remercions La Banque Postale de sa confiance en la capacité du Groupe 123 im à faire perdurer et croître Lendopolis et ses liens avec le réseau des bureaux de poste. La transition énergétique est une urgence qui nécessite de mobiliser avec efficacité tous les réseaux de financement – bancaire, privé et intermédié –, et le Groupe 123 im y contribue avec cette nouvelle alliance. » conclut Xavier Anthonioz, président du Groupe 123 im. Cette opération s’inscrit dans la stratégie ambitieuse du Groupe 123 im de devenir une plateforme d’investissement multi-verticale référente, capable de répondre aux besoins croissants des investisseurs institutionnels et privés.