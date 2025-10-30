Trina Storage et Atlas sÃ©curisent un projet dâ€™une Ã©chelle du gigawattheure en AmÃ©rique latine

Trina Storage et Atlas Renewable Energy ont uni leurs forces pour fournir lâ€™un des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie les plus avancÃ©s dâ€™AmÃ©rique latine : le projet CopiapÃ³ PV + BESS, une installation de formation de rÃ©seau (GFM) de 233 MW / 932 MWh situÃ©e dans la rÃ©gion dâ€™Atacama au Chili. Solaire et stockage, la synergie gagnanteÂ !

Avec la croissance rapide de lâ€™Ã©nergie solaire et Ã©olienne en AmÃ©rique latine, les dÃ©fis Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau sâ€™intensifient. Le stockage de lâ€™Ã©nergie dans la formation du rÃ©seau est devenu essentiel pour maintenir la fiabilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique. Ce projet adoptera la technologie GFM alignÃ©e sur la future rÃ©glementation technique BESS du Chili, conÃ§ue pour amÃ©liorer la robustesse et la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique. Contrairement aux systÃ¨mes traditionnels de suivi de rÃ©seau (GFL), qui ne font que dÃ©placer et gÃ©rer lâ€™Ã©nergie, ce projet soutiendra activement le rÃ©seau en rÃ©agissant rapidement aux perturbations Ã©lectriques, amÃ©liorant ainsi la fiabilitÃ© du rÃ©seau national chilien.

Un complexe solaire+stockage pour alimenter le secteur minier chilien

Le projet fait suite Ã la rÃ©cente clÃ´ture du financement de 475 millions de dollars dâ€™Atlas Renewable Energy, qui financera la construction de ce complexe solaire et de stockage Ã grande Ã©chelle conÃ§u pour fournir de lâ€™Ã©nergie propre au secteur minier chilien tout en renforÃ§ant la rÃ©silience du rÃ©seau national. Trina Storage accompagnera le projet, de la fabrication des cellules de batterie LFP Ã la supervision sur site, Ã la mise en service et au service Ã long terme, avec du personnel dÃ©diÃ© sur place. Cette approche met en Ã©vidence le modÃ¨le dâ€™intÃ©gration verticale de lâ€™entreprise et son rÃ´le de partenaire technologique complet. La solution de stockage Elementa 2 sÃ©lectionnÃ©e pour le projet est conÃ§ue pour des environnements extrÃªmes comme le dÃ©sert dâ€™Atacama, combinant une densitÃ© dâ€™Ã©nergie Ã©levÃ©e, un long cycle de vie, une sÃ©curitÃ© avancÃ©e et une maintenance optimisÃ©e, garantissant des performances fiables dans des conditions exigeantes. Le projet servira Ã©galement de rÃ©fÃ©rence technique pour dâ€™autres marchÃ©s dâ€™AmÃ©rique latine, suivant de prÃ¨s lâ€™Ã©volution de la rÃ©glementation GFM et le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle des BESS dans la rÃ©gion.

Â«Â AmÃ©liorer la stabilitÃ© du rÃ©seau au ChiliÂ Â»

Â« Ce projet Ã grande Ã©chelle mettra en valeur la technologie de formation du rÃ©seau de Trina Storage, amÃ©liorant ainsi la stabilitÃ© du rÃ©seau au Chili Â», a dÃ©clarÃ© Vicente Walker, responsable de Trina Storage LATAM. Â« Il sâ€™agit Ã©galement dâ€™une autre Ã©tape majeure dans notre croissance rÃ©gionale, qui sâ€™ajoute aux 1,2 GWh dÃ©jÃ expÃ©diÃ©s en 2025 et aux plus de 2,5 GWh de contrats signÃ©s pour 2026 au Chili, en Argentine et en AmÃ©rique centrale. Â» Pour mieux servir le marchÃ© latino-amÃ©ricain, Trina Storage sâ€™est dotÃ©e de solides capacitÃ©s de service local et dâ€™une expertise rÃ©gionale en ingÃ©nierie. Ses Ã©quipes dans le pays veillent au respect des codes de rÃ©seau locaux, des normes rÃ©glementaires et des exigences de financement, des avantages clairement dÃ©montrÃ©s dans sa collaboration avec Atlas Renewable Energy. Avec le projet CopiapÃ³ PV + BESS, Trina Storage renforce son leadership dans les solutions de stockage Ã grande Ã©chelle, bancables et stabilisatrices du rÃ©seau, favorisant ainsi un avenir Ã©nergÃ©tique propre rÃ©silient et durable pour lâ€™AmÃ©rique latine.