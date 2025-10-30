Ã€ Montaut (09), la famille Lippens diversifie ses activitÃ©s dans une serre agricole photovoltaÃ¯que de 3 hectares signÃ©e REDEN : un projet exemplaire alliant savoir-faire, dÃ©veloppement des filiÃ¨res locales et transmission familiale.

Producteur dâ€™Ã©nergie, de modules photovoltaÃ¯ques et de solutions de stockage, REDEN est spÃ©cialisÃ© dans le dÃ©veloppement de serres agrivoltaÃ¯ques en France depuis 2010. Le Groupe dÃ©montre une fois encore quâ€™il est possible de soutenir les exploitations agricoles tout en produisant une Ã©nergie locale et renouvelable. En partenariat avec la famille Lippens, REDEN inaugure la premiÃ¨re serre agrivoltaÃ¯que dâ€™AriÃ¨ge. Dâ€™une surface de prÃ¨s de 30 000 mÂ² et dâ€™une puissance de 3 MWc, elle produira environ 4 000 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an, soit

lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 900 foyers.

Â«Â Un symbole de continuitÃ©, dâ€™adaptation et dâ€™espoir pour les gÃ©nÃ©rations futuresÂ Â»

PortÃ© par une exploitation familiale engagÃ©e dans la diversification, le projet contribue au dÃ©veloppement de filiÃ¨res agricoles Ã fort potentiel : kiwis rouges, agrumes et avocatiers. Sensibles au gel hivernal, ces productions bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais dâ€™un abri dâ€™excellence. ConÃ§ue en verre et acier, la serre de type Venlo assure Ã la fois une protection optimale des cultures, la stabilitÃ© des revenus et de meilleures conditions de travail, favorisant ainsi lâ€™emploi local tout au long de lâ€™annÃ©e. Au-delÃ de son caractÃ¨re innovant, cette initiative illustre la transmission gÃ©nÃ©rationnelle dâ€™un savoir-faire agricole, avec trois gÃ©nÃ©rations dâ€™agriculteurs rÃ©unies autour dâ€™un mÃªme objectif : assurer la pÃ©rennitÃ© et la modernisation de leur exploitation tout en sâ€™inscrivant dans la transition Ã©nergÃ©tique. Â« Cette serre reprÃ©sente bien plus quâ€™un outil de production Â», explique Rachel Lippens. Â« Câ€™est un symbole de continuitÃ©, dâ€™adaptation et dâ€™espoir pour les gÃ©nÃ©rations futures. GrÃ¢ce Ã REDEN, nous pouvons conjuguer respect de la terre, innovation et durabilitÃ©. AprÃ¨s 25 ans en binÃ´me avec mon mari, je suis heureuse de poursuivre lâ€™aventure aux cÃ´tÃ©s de notre fils et de consolider la continuitÃ© de lâ€™exploitation familiale. Â»

Â«Â Faire du photovoltaÃ¯que une solution exemplaire au service des territoires et du monde agricoleÂ Â»

Avec cette rÃ©alisation, REDEN rÃ©affirme sa position de partenaire durable du monde agricole. Depuis plus de quinze ans, le groupe dÃ©veloppe des solutions photovoltaÃ¯ques sur mesure pour accompagner les exploitants dans leurs projets de diversification, de modernisation et de rÃ©silience climatique. Â« Ce projet incarne pleinement notre ambition : faire du photovoltaÃ¯que une solution exemplaire au service des territoires et du monde agricole Â», conclut Vincent Larribe, Directeur DÃ©veloppement France chez REDEN. Â« GrÃ¢ce Ã la confiance et Ã la vision partagÃ©e de la famille Lippens, nous dÃ©montrons quâ€™une transition Ã©nergÃ©tique rÃ©ussie peut aussi Ãªtre un formidable moteur de prospÃ©ritÃ© pour lâ€™agriculture franÃ§aise. Â»