ABB Electrification, vers une Ã©lectrification durable et digitalisÃ©e

Dans un contexte oÃ¹ la transition Ã©nergÃ©tique devient un impÃ©ratif pour les industries, la Business Area ABB Electrification se positionne comme un partenaire stratÃ©gique pour les acteurs industriels et tertiaires. GrÃ¢ce Ã ses solutions innovantes de distribution et de gestion de lâ€™Ã©nergie, ABB accompagne ses clients vers une Ã©lectrification Ã la fois plus performante, durable et connectÃ©e.

PrÃ©sente dans des secteurs clÃ©s comme le photovoltaÃ¯que, les infrastructures de charge de vÃ©hicule Ã©lectrique, le courant continu, le ferroviaire, le bÃ¢timent, les DataCentersâ€¦, ABB Electrification contribue activement Ã amÃ©liorer le process de production, de transition Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation.

Â

RÃ©duire les consommations, digitaliser, sÃ©curiser

ABB Electrification sâ€™attache Ã plusieurs dÃ©fis clÃ©s. Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique est au cÅ“ur de nos prÃ©occupations : nous accompagnons les industries vers une utilisation plus durable de lâ€™Ã©nergie. Tout dâ€™abord en commenÃ§ant par le diagnostic initial pour permettre des optimisations et ainsi rÃ©duire les coÃ»ts et lâ€™empreinte carbone. La digitalisation est Ã©galement un levier puissant : nous intÃ©grons des solutions intelligentes pour une gestion en temps rÃ©el. Enfin, la sÃ©curitÃ© industrielle est primordiale : nous assurons la fiabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© des installations Ã©lectriques depuis plus de 100 ansÂ !Â Â» dÃ©clare LoÃ¯c Chassignol,Â Product Marketing Director ABB Electrification Smart Power France.

Â

Optimiser Ã la fois la production et la consommation dâ€™Ã©nergie solaire

ABB propose une gamme complÃ¨te de solutions adaptÃ©es aux principaux secteurs de lâ€™industrie et du bÃ¢timent. Dans le photovoltaÃ¯que, par exemple, ABB Electrification offre des solutions en 800VAC et des systÃ¨mes avancÃ©s de gestion de lâ€™Ã©nergie, permettant dâ€™optimiser Ã la fois la production et la consommation dâ€™Ã©nergie solaire. Concernant le courant continu, la Business Area dÃ©veloppe des solutions pour la distribution dâ€™Ã©nergie Ã haute puissance, facilitant lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et rÃ©duisant les pertes. Â«Â Pour les DataCenters, nous fournissons des onduleurs basse et moyenne tension, dont le HiPerGuard, particuliÃ¨rement adaptÃ© aux besoins des centres de donnÃ©es alimentant lâ€™intelligence artificielle. Il permet de repenser complÃ©tement lâ€™architecture Ã©lectrique et ainsi changer dâ€™Ã©chelle en fiabilitÃ© et en efficacitÃ©. Dans le secteur ferroviaire, nos technologies contribuent Ã sÃ©curiser les Ã©quipements et les personnes, amÃ©liorer la performance des infrastructures et soutenir la transition vers une mobilitÃ© dÃ©carbonÃ©e.Â Â» poursuit LoÃ¯c Chassignol.

Â

Le programme EcoSolutionsâ„¢ : une approche concrÃ¨te de lâ€™Ã©conomie circulaire et de la transparence environnementale

ABB dÃ©ploie son programme EcoSolutionsâ„¢ pour assurer une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits. Ce programme couvre la conception, les sources dâ€™approvisionnement, le conditionnement, la logistique, lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique durant la phase dâ€™utilisation, ainsi que le plan de reprise ou de recyclage. Aujourdâ€™hui, 35 % des ventes mondiales dâ€™ABB Electrification Smart Power concernent des produits couverts par une dÃ©claration environnementale de produit (EPD) indÃ©pendante et dans le programme EcoSolutionsâ„¢. Dâ€™ici 2030, 80 % du chiffre dâ€™affaires dâ€™ABB Smart Power proviendront de technologies et solutions du programme EcoSolutionsâ„¢.

Des innovations concrÃ¨tes pour Ã©liminer le gaz SF 6 Â et intÃ©grer les Ã©nergies renouvelables en courant continu

ABB a dÃ©veloppÃ© de nouvelles gammes de cellules moyenne tension sans hexafluorure de soufre (SF 6 ), un gaz Ã effet de serre particuliÃ¨rement nocif. Lâ€™UniSec Air est un tableau modulaire isolÃ© dans lâ€™air sans SF 6 , conÃ§u pour la distribution secondaire HTA jusqu’Ã 24 kV. Ce systÃ¨me offre un pouvoir de coupure remarquable tout en affichant un potentiel de rÃ©chauffement global (PRG) de zÃ©ro, rÃ©pondant ainsi aux exigences environnementales strictes.

Â

Maintenance, rÃ©trofit et recyclage : un accompagnement sur tout le cycle de vie des Ã©quipements

Au-delÃ de son portefeuille de solutions et produits, ABB Electrification propose une offre complÃ¨te de services garantissant un suivi optimal tout au long du cycle de vie des produits. Cette offre inclut la maintenance prÃ©dictive, prÃ©ventive et corrective, ainsi que des solutions pour prolonger la durÃ©e de vie des Ã©quipements notamment via le rÃ©trofit. ABB accompagne ses clients dans la gestion de leurs Ã©quipements, en optimisant leur durÃ©e dâ€™utilisation grÃ¢ce Ã une conception circulaire, Ã la rÃ©utilisation et au recyclage des produits et propose Ã©galement des solutions de modernisation.Â ABB Electrification s’engage activement Ã anticiper, accompagner ses clients dans la transition Ã©nergÃ©tique, en offrant des solutions innovantes, durables et adaptÃ©es aux rÃ¨glementations en vigueur.