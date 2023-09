Trina Solar : une utilisation responsable des ressources prÃ©cieuses dans lâ€™industrie solaire

Depuis sa création en 1997, Trina Solar a mis l’accent en matière de fabrication durable, tant en termes de développements technologiques que de normes de production. En tant que major mondiale dans la production de modules solaires photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, l’entreprise a contribué de manière significative aux efforts mondiaux vers un avenir doté d’une énergie plus durable. Aujourd’hui, Trina Solar est fière de soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, ayant déjà intégré des objectifs spécifiques dans ses opérations mondiales.

Dans le cadre de l’amélioration continue de l’entreprise en matière de développement durable, Trina Solar s’engage à optimiser toutes les ressources utilisées dans ses opérations de fabrication mondiales et à réduire son empreinte carbone globale. Cette initiative comporte deux éléments clés. Premièrement, Trina Solar s’engage à assurer une durabilité durable de ses intrants, notamment grâce à une utilisation durable de l’eau, de l’énergie et des matières premières pendant la production. Deuxièmement, Trina Solar gère sa production globale en réduisant diverses formes de déchets produits dans le cadre des opérations de l’entreprise. En améliorant à la fois les intrants et les extrants en tant qu’objectifs parallèles dans le cadre d’une initiative plus large, Trina Solar est en passe d’optimiser pleinement l’utilisation des ressources, de réduire considérablement son empreinte environnementale et d’adhérer à ses principaux objectifs de développement durable jusqu’en 2030.

Gestion des intrants

Trina Solar s’oriente actuellement vers des objectifs réalisables sur ses intrants de production global. Ces initiatives de durabilité correspondent à trois composantes principales d’intrants nécessaires au processus de production. Actuellement, la fabrication d’énergie solaire nécessite un apport d’énergie, d’eau et de matières premières. En se concentrant sur la réduction de l’utilisation de ces trois composants lors de la production solaire, Trina Solar se rapproche beaucoup plus de la réalisation de ses objectifs de durabilité.

Gestion de l’énergie

Depuis ses débuts, Trina Solar s’est engagée à maintenir des opérations à faibles émissions de carbone dans toutes ses usines et sites de production. Durant toute la production en cours, Trina Solar procède à des évaluations internes complètes pour obtenir une image claire de la consommation d’énergie de l’entreprise. Ces évaluations correspondent aux règles et procédures rigoureuses de l’entreprise, notamment la Procédure de gestion de l’énergie et des ressources, la Procédure de mesure et de gestion de l’énergie et la Procédure d’examen de l’énergie. Ainsi, Trina Solar est actuellement en passe d’atteindre une réduction de 40 % de l’apport d’énergie intégré par MW de production d’ici 2025, par rapport à 2020. Cette diminution correspond à la fabrication de produits solaires photovoltaïques, de cellules et de modules de Trina Solar. De plus, Trina Solar a constaté des réductions significatives de sa consommation d’énergie année après année. De 2020 à 2022, la consommation globale d’énergie intégrée de Trina Solar par MW de produit fini a été réduite avec succès de 44 %.

Gestion de l’eau

Trina Solar se conforme pleinement à toutes les lois et réglementations relatives à l’utilisation de l’eau dans tous les pays où elle opère. Mais ce n’est qu’un point de départ : l’entreprise a également entrepris avec succès des initiatives visant à réduire la consommation globale d’eau au cours de ses processus de production. En investissant dans des technologies de production offrant une utilisation beaucoup plus efficace de l’eau, Trina Solar réduit non seulement sa consommation d’eau, mais contribue également à une réduction plus large de la consommation d’eau dans l’ensemble de ses opérations de fabrication mondiales.

Par rapport aux niveaux de consommation d’eau de Trina Solar en 2020, l’entreprise devrait actuellement atteindre une diminution de 20 % de la consommation d’eau par MW produit d’ici 2025 pour la fabrication de tous les produits solaires photovoltaïques, y compris les cellules et les modules.

Matières premières

Enfin, Trina Solar reconnaît que la production durable de technologies d’énergie solaire nécessite la sélection et l’utilisation durables de toutes les matières premières. Dans le cadre de son initiative visant à réduire l’utilisation de matières premières, Trina Solar a parié, à l’échelle de l’entreprise, sur des pratiques rigoureuses de recyclage des déchets. Aujourd’hui, Trina Solar travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de matériaux en amont pour suivre de près les matériaux recyclables et garantir qu’aucun matériau n’est éliminé ou gaspillé en dehors des procédures de recyclage disponibles. Trina Solar s’engage également à maximiser l’utilisation de matériaux recyclables dans les emballages de l’entreprise. Grâce à cette initiative, Trina Solar utilise désormais des emballages composés de matériaux recyclables comme du carton ou des planches de bois. Pour intégrer davantage l’utilisation durable des matières premières, Trina Solar a mis en œuvre à l’échelle de l’entreprise des « Lignes directrices sur les opérations de recyclage des matériaux d’emballage », qui contribuent à garantir la réduction maximale de l’utilisation de matières premières pour tous les emballages.

Gestion des eaux usées

Trina Solar a obtenu des réductions significatives des rejets d’eaux usées au cours de ses opérations de production. De 2020 à 2022, Trina Solar a réussi à réduire ses rejets d’eaux usées industrielles de 1 075 000 tonnes à 833 000 tonnes par MW de produit fini. Parmi les initiatives spécifiques de gestion des eaux usées, citons le travail de Trina Solar visant à recycler plus efficacement l’eau concentrée dans sa base de production de cellules de Suqian, ce qui permet d’économiser jusqu’à 370 000 tonnes d’eau prélevées par an. Une autre initiative majeure de gestion de l’eau a vu Trina Solar réutiliser l’eau concentrée et condensée dans un grand site de production, ce qui a permis d’économiser jusqu’à 740 000 tonnes d’eau par an.

Gestion des gaz d’échappement

Trina Solar a réduit ses émissions spécifiques d’oxyde d’azote de 6,53 tonnes en 2021 à seulement 2,7 tonnes en 2022. Trina Solar maintient ces normes élevées grâce à des rapports réguliers sur les émissions de gaz, ce qui permet à l’entreprise de garantir que tous les modules solaires produits dans ses usines répondre aux normes essentielles en matière de rejet de gaz.

Faire progresser les principaux objectifs de développement durable

Les initiatives en cours de Trina Solar visant à optimiser les intrants et les extrants représentent une étape majeure vers la réalisation d’objectifs de développement durable plus larges. Grâce à ces initiatives, Trina Solar est en bonne voie pour honorer ses engagements envers les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030. En parvenant à une production durable de technologie d’énergie solaire, Trina Solar peut à la fois réduire sa propre empreinte environnementale et faciliter une plus grande durabilité énergétique à travers le monde.