Comment lâ€™industrie des batteries sâ€™adaptera au boom des exigences des secteurs de lâ€™automobile et du stockage stationnaire ?

L’industrie mondiale des batteries devrait passer de 550 GWh en 2022 à 7 782 GWh en 2040, en grande partie grâce à l’électrification rapide du marché des véhicules électriques de tourisme en Europe, en Chine et aux États-Unis. Les fabricants de batteries et les équipementiers automobiles devront s’adapter à ce défi en adoptant la technologie appropriée pour leurs secteurs, et en faisant des choix stratégiques qui affecteront leurs pipelines de produits pour les années à venir.

Le nouveau rapport de Rethink Energy prévoit la demande mondiale de batteries, en examinant le taux actuel d’adoption des véhicules électriques observé dans les principaux pays du monde et en extrapolant les exigences fixées par leurs gouvernements respectifs pour atteindre 100 % de ventes de véhicules électriques neufs.

Des besoins de décarbonation importants

« Nous avons adapté les besoins moyens en batteries des véhicules pour qu’ils évoluent avec le temps, à mesure que la technologie des batteries s’améliore et que les préférences des consommateurs évoluent avec la prolifération des infrastructures de recharge, en intégrant l’hypothèse d’une sensibilité au prix de marchés et la volonté des constructeurs automobiles de réduire la taille des batteries et l’autonomie des véhicules en faveur d’une recharge rapide et de réductions de coûts. Nous avons également examiné les marchés du camionnage et du stockage stationnaire, comparativement plus petits, et les avons prévus en fonction respectivement du besoin de décarbonation et de soutien au déploiement des énergies renouvelables » souligne les experts du rapport. La demande de batteries pour le secteur du camionnage suppose l’adoption de fourgonnettes et d’autobus largement électriques, ainsi que d’une majorité de camions long-courriers qui nécessitent d’importantes batteries à l’hydrogène et à batteries. « Nous avons prévu cela de manière agressive en raison de la nécessité de décarboner les transports lourds et en espérant que la politique deviendra plus volontariste à l’avenir, notamment en resserrant les émissions de l’EPA (Environmental Protection Agency) » poursuivent les experts.

Le déploiement accru des renouvelables nécessitera du stockage de longue durée

Les estimations de stockage stationnaire sont basées sur le déploiement de systèmes de stockage d’énergie de durée croissante, actuellement dominés par des systèmes de moins de 4 heures utilisant des batteries lithium-ion. « Nous pensons qu’avec un déploiement accru d’énergies renouvelables, des systèmes de plus longue durée seront nécessaires. Cela nécessitera différentes technologies en raison de l’insuffisance du lithium-ion en tant qu’option commercialement et techniquement viable dans le secteur des batteries de longue durée » estime le rapport. Les produits chimiques alternatifs combleront cette lacune dans le segment >6 heures en réduisant les coûts avant 2030 ; il s’agira d’un mélange de batteries à flux et d’autres produits chimiques comme le nickel-hydrogène qui présentent des caractéristiques techniques supérieures pour soutenir le secteur du stockage d’énergie de longue durée. La baisse du coût de ces batteries entraînera le déploiement à grande échelle de projets de plusieurs GWh qui remplaceront directement les actifs historiques tels que les centrales de pointe au charbon et au gaz à l’échelle mondiale, même si cela se concentrera dans un premier temps en Chine, aux États-Unis, puis en Europe, par ordre de capacité attendue d’ici 2030.

Une mise en garde

Ce rapport examine les principaux secteurs de croissance de l’industrie des batteries lithium-ion, les marchés des véhicules de tourisme, le camionnage et le stockage stationnaire. Il détaille les délais dans lesquels des technologies clés telles que les batteries entièrement solides et les batteries au sodium laisseront leur marque dans l’industrie et où elles sont les mieux placées pour le faire, en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. Ce rapport met en garde les entreprises contre le fait de commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs et détaille certains des facteurs géopolitiques connus affectant le secteur, tout en examinant certaines des politiques qui devraient affecter la dynamique du marché au cours des prochaines années et la meilleure façon de se protéger contre ces erreurs.

rethinkresearch.biz/wp-content/uploads/2023/09/Rethink-Energy-Global-Battery-Forecast-2023-2040-Executive-Summary-7ae1c.pdf