Enercoop poursuit sa stratÃ©gie dâ€™acquisition de parcs PV avec lâ€™inauguration de la centrale de DrachÃ©

EREA Ingénieries, la coopérative Enercoop et la commune de Draché inaugurent le parc solaire de Draché (37) mardi 3 octobre prochain. Ce parc solaire représente une capacité de 3,5 mégawatts et produira un peu plus de 4 GWh par an. La puissance du parc permettra ainsi de couvrir l’équivalent de la consommation électrique de 1300 foyers (hors chauffage). Ce projet est aussi un PPA (Power Purchase Agreement), un contrat de gré à gré, fixé sur le long terme et proche des coûts de production. Un projet comme celui-ci permet de relocaliser l’énergie, de s’éloigner des mécanismes de marché et ainsi se prémunir contre les crises énergétiques ! Cette inauguration vient donc célébrer les premières réalisations concrètes de la stratégie lancée en 2022 pour intensifier la production d’électricité renouvelable par les coopératives Enercoop. Acquérir des parcs de production en exploitation ou en fin de développement permet au réseau des coopératives Enercoop de bénéficier plus rapidement d’une capacité de production en propre pour alimenter les clients d’Enercoop. En circuits courts dans le respect de l’environnement !