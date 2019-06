Trina Solar reconnue comme fabricant de modules “Top Performer” par PVEL / DNV GL, pour la cinquiÃ¨me fois de suite

Trina Solar, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions globales photovoltaïques et intelligentes, a récemment été reconnu comme le “Top Performer” par PV Evolution Labs (PVEL) et DNV GL. La société est l’un des deux seuls fabricants de modules photovoltaïques de portée mondiale à obtenir la prestigieuse reconnaissance pour la cinquième fois consécutive depuis la création du prix Top Performer.

La reconnaissance de “Top Performer” repose sur le tableau de bord de fiabilité des modules PV publié par PVEL et DNV GL. Le tableau de bord est l’une des comparaisons les plus complètes des résultats des tests de fiabilité des modules photovoltaïques disponibles sur le marché. En tant que programme de certification intégré axé sur la fiabilité des modules et les performances de production d’énergie, le test comprend les tests IEC de cyclage thermique, de chaleur humide, de charges mécaniques dynamiques, de gel-humidité et d’atténuation PID.

Le directeur de la qualité de Trina Solar, Zhao Mengyu, a déclaré: “Il est encourageant de constater que Trina Solar a été reconnue pour ses performances exceptionnelles pour la cinquième fois consécutive. Des processus rigoureux de contrôle des matières premières et de gestion de la chaîne de production assurent la haute fiabilité de nos modules. Trina Solar s’engage à fournir à ses clients des modules photovoltaïques d’une fiabilité et d’une valeur supérieures “.

