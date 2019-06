Cloud photovoltaÃ¯que : Urban Solar innove avec le stockage virtuel Â« unifiÃ© Â»

Après le stockage virtuel qui a déjà conquis plus de 700 clients en quelques mois, Urban Solar propose désormais une nouvelle offre disruptive le stockage virtuel « unifié » à destination des professionnels multi-sites. Modèle pour l’heure inédit en France, le « Stockage Virtuel Unifié » permet aux entreprises de profiter du potentiel solaire de leurs sites les mieux exposés pour en faire bénéficier ceux où il est difficile d’installer du photovoltaïque.

Destiné à lever les freins liés à l’autoconsommation sur des sites déséquilibrés entre besoins en énergie et potentiel de production, le stockage virtuel unifié représente un réel tremplin pour les groupes souhaitant devenir leur propre producteur d’énergie 100% renouvelable. Ils réduiront de façon significative leurs factures d’électricité tout en exploitant au maximum leurs surfaces de toitures. Urban Solar Energy conserve ainsi son avance dans le domaine du « cloud » photovoltaïque, en ne cessant de développer des procédés innovants à destination des particuliers comme des professionnels.

« Et parce qu’on ne freine jamais notre créativité, de nouvelles offres seront annoncées dans les semaines qui viennent pour permettre à un plus grand nombre de passer l’été au soleil » s’enthousiasment Yannick Ducerf et Cyril Morin, fondateurs d’Urban Solar Energy.

