Reportage Condat : La plus grande centrale solaire thermique de France est aussi une premiÃ¨re mondiale sur trackers

Les fondateurs de la société NewHeat avait choisi le jour du solstice d’été pour inaugurer l’un premier bébé, la plus grande centrale thermique de France (4211 m² de capteurs et 3,4 MW) à Condat sur Vézère dans le Périgord Noir en présence du président de l’Ademe Aranud Leroy principal financeur du projet. Et même si le soleil a été aux abonnés absents, l’engouement suscité par ce projet fortement innovant a réuni un impressionnant aréopage d’élus qui tenaient à être de l’événement. Visite d’une centrale solaire thermique unique connectée à la papeterie Condat, premier employeur privé de Dordogne…

« Les entreprises françaises du renouvelable sont porteuses de solutions d’innovations. Nous n’avons pas à avoir honte. Nous savons faire, à l’instar de NewHeat ou d’Exosun. Avec, qui plus est, une forte capacité à exporter. Ce projet en est la preuve ». Arnaud Leroy, président de l’Ademe, qui a accompagné le développement de la centrale solaire thermique de Condat, la plus grande France mais aussi la première connectée à un site industriel en Europe, s’est fendu d’un discours volontariste et optimiste sur la capacité à innover des industriels français du solaire lors de l’inauguration de la centrale de Condat financée dans le cadre de l’appel à projet « grandes Installations Solaires Thermiques » de l’Ademe.

Des trackers pour doper la productivité et apporter de la flexibilité

Il faut dire que cette installation thermique à grande échelle est un véritable concentré de technologies disruptives. Sur un plan mécanique déjà, les robustes et fiables capteurs plans de la société finlandaise Savosolar de 16 m² et de 450 kilos sont équipés de trackers développés à Martillac près de Bordeaux par la société Arcelor Mittal Exosun. Une première mondiale ! Au milieu de ces 22 rangées de douze capteurs chacune, trois moteurs s’activent de temps à autre afin de faire pivoter au fil du soleil les panneaux pour en augmenter la productivité de 15 à 20% environ mais pas que. « Contrairement à une centrale solaire couplée à un réseau de chaleur dont la demande est très linéaire, une centrale comme celle de Condat connectée à un site industriel nécessite de la flexibilité. Les trackers nous permettent ainsi de moduler la puissance de la centrale voire de carrément l’arrêter en cas de rupture de charge au sein de l’usine » précise Hugues Defréville, CEO de NewHeat. L’innovation de la centrale de Condat est aussi à trouver dans son modèle économique sous la forme de tiers investissement. NewHeat investit et exploite le site alors que le client industrie achète la chaleur sur une durée convenue au prix compétitif d’environ 25 euros le MWh dans le cas de Condat.

Un investissement de 2,2 millions d’euros

L’investissement de cette centrale solaire thermique, terrassement compris, s’élève à 2,2 millions d’euros. Aujourd’hui, la rentabilité passe nécessairement par une aide substantielle de l’Ademe qui via le fonds chaleur (300 millions par an) a octroyé 1,4 million d’euros au projet. « C’est une façon pour nous de souligner le rôle de la filière solaire thermique qui demeure le parent pauvre dans le Yalta des renouvelables que nous sommes en train de vivre. C’est d’autant plus important que 45% de l’énergie consommée aujourd’hui l’est en chaleur. Il est ainsi important de maintenir les compétences sur cette filière » confie Arnaud Leroy de l’Ademe. Le démarrage de l’installation a été effectué en janvier dernier. « Elle est en pleine capacité depuis le mois d’avril et son fonctionnement est conforme aux attentes. Sans accrocs » assure Pierre Delmas, co-fondateur de NewHeat. La centrale devrait fournir près de 4 000 MWh sous forme d’eau chaude et permettra d’éviter les émissions de 1078 tonnes de CO2 chaque année. Fort de ce démonstrateur thermique de nouvelle génération, véritable tremplin au démarrage de la filière, la société NewHeat a d’ores et déjà programmé quatre futurs chantiers pour les mois à venir, deux dans l’industrie et deux en réseaux de chaleur urbains soit pour plus de 40 000 m² de capteurs en tout. De quoi faire jouer les fameuses économies d’échelle ! « Entre 1 MW et 10 MW installés, nous pensons pouvoir diviser le prix des projets par deux » conclut Hugues Défreville. La centrale solaire thermique de Condat, le début d’une aventure industrielle prometteuse…

