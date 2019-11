Trina Solar rafle la mise pour le projet dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur la commune de Gruissan

Trina Solar France Systems (TSFS), la branche française de développement de projets de la division ISBU (International Systems Business Unit) de Trina Solar, a été désigné lauréat de la mise en concurrence lancée par la Ville de Gruissan pour équiper les parkings du stade de Mateille et des services techniques d’ombrières photovoltaïques. Lors de la consultation, cinq entreprises ont répondu au cahier des charges et ont été reçues individuellement en Mairie dans le cadre d’une négociation finale. Après analyse la commission d’attribution a proposé de retenir l’offre de Trina Solar France Systems, sur les critères de cohérence économique et technique du projet ainsi que le délai de réalisation. Après dépôt et obtention du permis de construire, le projet sera présenté à l’appel d’offres de la Commission de la Régulation de l’Energie en vue de l’obtention d’un tarif de vente de l’électricité. Tout n’est pas encore gagné…