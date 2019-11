PLF 2020 : incertitudes dans le soutien aux EnR

Jeudi 21 novembre 2019, la commission des affaires économiques du Sénat a examiné pour avis les crédits « énergie » du projet de loi de finances pour 2020 (PLF 2020), après avoir auditionné la veille la ministre de la transition écologique et solidaire Élisabeth Borne. Alors que le PLF 2020 constitue le premier exercice budgétaire depuis le vote de la loi « Énergie‑Climat », le rapporteur pour avis Daniel GREMILLET (Les Républicains – Vosges) a déploré « l’insuffisance des moyens présentés par le Gouvernement par rapport aux objectifs adoptés par le législateur ». Et de pointer notamment le soutien aux énergies renouvelables. Ce dernier entre dans une période d’incertitude, compte tenu de la suppression du compte d’affectation spéciale Transition énergétique (CAS TE) au 1er janvier 2021. Par ailleurs et à périmètre constant, les crédits « Énergie » sont en baisse de près d’1 Md d’euros en 2020. Pas de quoi se réjouir en effet…