Trina Solar publie son rapport de responsabilitÃ© sociale d’entreprise (RSE) pour 2018

Trina Solar a publié son rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) pour 2018. Le rapport annuel sur la RSE était basé sur le cadre des «Sustainability Reporting Guidelines» élaborées par la Global Reporting Initiative (GRI). ). Depuis 2011, Trina Solar a continué à compiler et à publier son rapport annuel sur la RSE, qui détaille la stratégie, les concepts et les pratiques de la société en matière de RSE et de durabilité, ainsi que sur l’engagement de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Le rapport décrit les efforts de Trina Solar visant à réduire à la fois la consommation d’énergie et les émissions, en s’engageant dans des projets de développement respectueux de l’environnement, en prenant soin des employés, en créant une culture d’entreprise respectant ces principes et en respectant les obligations en matière de RSE dans une nouvelle ère 3.0 centrée sur la gouvernance. et le développement, en protégeant la planète, en assurant le développement et le maintien d’une chaîne d’approvisionnement qui respecte ces obligations, en fournissant un lieu de travail bienveillant et en apportant une contribution significative à la société.

De la construction de nouvelles installations à la consommation d’énergie et de ressources, en passant par la sélection et l’utilisation de matières premières, la mise en œuvre de procédés de fabrication et le recyclage des déchets, Trina Solar a appliqué une approche respectueuse de l’environnement aux processus de production dans toutes ses opérations. En février 2018, l’entreprise a reçu 97 points lors de son évaluation par le Centre de certification de la qualité en Chine (CQC), une société d’évaluation tierce, et a été incluse dans la liste des usines vertes du ministère de l’Industrie et de l’Informatique (MIIT). De 2014 à fin 2018, l’entreprise a collecté et traité 15,11 millions de tonnes d’eaux usées industrielles, qui ont été converties par une usine de valorisation des eaux usées en 9,2 millions de tonnes d’eau pure utilisées pour répondre aux besoins en eau de plus de 50 000 ménages toute l’année.

En outre, la société facilite la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030 en contribuant à éliminer la pauvreté, à éliminer la faim, à améliorer la santé et le bien-être de la population, à garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable, à fournir un accès à une énergie fiable et propre, à mettre en œuvre des modèles de production responsables et à lutter contre le changement climatique. Grâce à ses performances en matière de protection de l’environnement, de pratiques de travail, de droits des salariés, d’éthique commerciale et d’achats durables, Trina Solar a reçu en 2017 et en 2018 une médaille d’or décernée par EcoVadis, une organisation mondiale de notation de la durabilité des fournisseurs. Les prix récompensaient la contribution à long terme de l’entreprise à la promotion de la durabilité en tant qu’entreprise citoyenne responsable.

Trina Solar s’est engagée à devenir un chef de file mondial de l’énergie intelligente, tout en continuant de promouvoir l’utilisation de l’énergie verte et de mettre en œuvre des solutions qui stimulent le développement vert. L’entreprise continuera à s’acquitter de sa responsabilité sociale et à s’acquitter de sa mission qui consiste à fournir à tous les habitants de la planète un accès à l’énergie solaire. Le rapport est rédigé en chinois et en anglais et peut être consulté sur le site officiel de la société. Pour une énergie solaire toujours plus propre et socialement responsable…