DualSun, ambassadeur du solaire pour le bâtiment lors de la conférence internationale EU PVSEC à Marseille

DualSun sera présent à la 36ème conférence internationale du photovoltaïque EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy) qui aura lieu à Marseille au parc Chanot du 9 au 13 septembre 2019. Une présence active !

Durant cette conférence renommée ainsi que les ateliers et évènements parallèles, les dernières tendances scientifiques, technologiques et d’applications du secteur photovoltaïque vont être présentées par des experts scientifiques et industriels. C’est l’occasion d’une véritable vue d’ensemble sur les recherches et les développements solaires les plus récents des universités, des instituts et des entreprises solaires sur le plan mondial.

● Tendances des développements photovoltaïques – Autoconsommation et applications distribuées innovantes

À l’occasion de cette conférence, DualSun débattra lors de la table ronde du 9 septembre après-midi à l’Auditorium 5 Morgiou pour l’ouverture de la conférence sur les Tendances des développements photovoltaïques –Autoconsommation et applications distribuées innovante. s

En lien avec : le programme PVPS (Photovoltaic Power Systems) de l’AIE l’agence internationale de l’énergie et IRENA l’agence internationale des énergies renouvelables.

● Un module PVT hybride pour les bâtiments à énergie positive

DualSun présentera aussi ses travaux sur EU PVSEC lors de la session visuelle du mardi 10 septembre en fin d’après-midi sur le thème “Un module PVT hybride pour les bâtiments à énergie positive – exemple d’implémentation en France”. Les panneaux hybrides DualSun Spring sont une source d’énergie évidente pour rendre les bâtiments positifs en énergie en leur fournissant eau chaude et électricité. Ils pourront devenir incontournables sur le marché du BEPOS / NZEP (Bâtiment Positif en Energie /Nearly Zero-Energy Buildings).

En lien avec : le CNRS LTM ENS-Paris Saclay

● Exposition sur le Pavillon France

Cette conférence est pour DualSun l’opportunité de rencontrer et se connecter avec ces hommes et femmes qui inspirent l’avenir du photovoltaïque, notamment à l’exposition sur le Pavillon France au stand F6.

Aux côtés de : IPVF, INES, des pôles de compétitivité Capénergies, Derbi, Tenerrdis, l’ADEME, Enerplan et du CNRS.

« Le fait que cette conférence solaire internationale de référence se tienne cette année à Marseille constitue en soi aussi une excellente nouvelle pour la filière solaire française ! DualSun est ravi de recevoir “à la maison” cet événement » s’enthousiasme Jérôme Mouterde, directeur général de DualSun. En parallèle de cette conférence internationale, persuadé que l’autoconsommation d’électricité solaire, une source de valeur qui va révéler son plein potentiel, DualSun participera également à l’Université d’Été de l’Autoconsommation Photovoltaïque organisé à Paris par Enerplan les 12 et 13 septembre !