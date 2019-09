Solide premier semestre pour LONGi et perspectives trÃ¨s positives

Le groupe LONGi vient de publier son rapport semestriel 2019 aux actionnaires qui montre une forte performance opérationnelle. Le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre de 2019 a atteint 14,11 milliards de yuans (2,08 USD milliards), soit une augmentation de plus de 41%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse était de 2,01 milliards de yuans (296,46 USD millions). Le bénéfice de base par action s’est élevé à 0,57 yuan(8,41 cents US). Le rendement moyen pondéré des capitaux propres était de 10,17%. À la fin de la période de référence, le total des actifs de LONGi atteignait 51,616 milliards de yuans (7,61 USD milliard). Le ratio de son actif sur son passif s’est établi à 56%, en baisse par rapport au premier trimestre de 2019. En 2019, les jours d’inventaire ont diminué de 18 jours et les comptes débiteurs, de 19 jours. Au premier semestre 2019, LONGi a livré 2,148 milliards de plaquettes de silicium monocristallin, soit une augmentation de 183% par rapport à l’année précédente. Les ventes de cellules et de modules ont atteint 712 MW et 3,193 GW, une augmentation de 21% en glissement annuel.

Importants progrès à l’étranger

La part des ventes de modules monocristallins de LONGi sur les marchés étrangers a augmenté de manière significative, avec 2,423 GW expédiés sur les marchés internationaux, une augmentation de 252% par rapport aux années précédentes. Le dévouement de LONGi à la technologie monocristalline et son leadership en matière de modules monocristallins ont gagné du terrain alors que la part de marché mondiale des monocristallins continue à augmenter. Les données PV InfoLink de juillet 2019 projetaient que la part de marché mondiale des monocristallins devrait atteindre 62% en 2019, avec une trajectoire de croissance toujours plus étendue.

Leader du secteur avec la tranche de silicium M6 (166 mm) et le module haute puissance Hi-MO4

Au premier semestre 2019, LONGi a présenté la plaquette de silicium M6 (166 mm) qui améliore considérablement le rendement énergétique des cellules et des modules. M6 a réduit le coût de fabrication par watt et devrait devenir la taille standard de la prochaine génération de plaquettes de silicium monocristallin. En même temps que le lancement de la plaquette de silicium M6, LONGi a dévoilé le très puissant Hi-MO4. Module PERC bifacial avec technologie à demi-cellules coupées, basé sur une plaquette M6 avec une efficacité cellulaire allant jusqu’à 22,5% et une puissance frontale jusqu’à 440W, le Hi-MO 4 réduit encore le coût du BOS et celui du LCOE. À ce jour, LONGi a reçu plus de 2 GW dans ses carnets de commandes pour Hi-MO4.

Calendrier de capacité de production avancé pour de plus grandes économies d’échelle

LONGi a précédemment indiqué dans son plan de capacité triennal que:

• Les wafers de silicium monocristallin atteindront 36 GW d’ici fin 2019, 50 GW d’ici à fin 2020 et 65 GW d’ici fin 2021.

• La capacité des cellules monocristallines atteindra 10 GW d’ici fin 2019, 15 GW d’ici fin 2020 et 20GW à la fin de 2021.

• La capacité des modules monocristallins atteindra 16 GW d’ici fin 2019 et 25 GW d’ici fin 2020 et 30GW d’ici la fin de 2021.

La projection actuelle de la société est que la capacité de production de wafers de silicium interviendra un an plus tôt que prévu, atteignant 65 GW d’ici la fin de 2020. Au premier semestre de 2019, LONGi a d’ores et déjà mené à bien la phase 1 de ses 10 GW de cellules monocristallines.

Plus de 5,5% du CA en R&D

Le rapport semestriel indique par ailleurs des investissements soutenus en matière de R & D pour le développement de nouvelles technologies et de produits. Au cours du premier semestre de 2019, LONGi a ainsi investi 781 millions de yuans (115,19 USD millions) en R & D, représentant plus de 5,5% du chiffre d’affaires opérationnel. À la fin de la période de référence, LONGi a déposé 568 brevets.

