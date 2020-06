Trina Solar prÃ©sente TrinaPro Mega, une solution PV intelligente ultrapuissante

Trina Solar vient d’annoncer le lancement à l’international de TrinaPro Mega, une solution PV intelligente ultrapuissante dotée de modules dont la puissance fournie dépasse 500 W. Avec une nouvelle amélioration de la sélection de produits et une conception intégrée, cette solution accroît la performance globale du système et réduit les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite (LCOE). CQFD !

Après le lancement en février 2020 du nouveau module Vertex ultrapuissant de plus de 500 W, TrinaPro Mega a franchi un nouveau cap dans l’ère de la puissance de 500 W, dès lors qu’elle propose en ce début d’été 2020 une solution optimisée pour l’application du module Vertex dans les systèmes en aval. Cette récompense est fondée sur les résultats du Programme de qualification des produits (PQP), présentés dans le Tableau «PVEL’S 2020 Scorecard», à la suite d’audits d’usines ayant eu lieu au cours des 18 derniers mois.

Réduction des coûts, accroissement de la production

En 2018, Trina Solar a présenté sa solution PV intelligente «TrinaPro» destinée aux centrales électriques de grande échelle. Fondée sur une conception système et des algorithmes logiciels, cette solution intègre des modules PV bifaces et à haut rendement, des trackers intelligents et des onduleurs fiables. De plus, elle comporte des services intégrés et une plateforme intelligente de gestion d’exploitation et de maintenance, ce qui permet de réduire de 8% à 15% le coût d’installation et fournitures (BOS) et d’accroître de 3% à 8% la production d’électricité.

Des algorithmes de suivi intelligents

L’énergie solaire approchant rapidement la parité réseau, TrinaPro Mega, en tant que solution intelligente ultrapuissante améliorée optimisée, permet de relever plusieurs défis d’application que connaissent les systèmes actuels. Fondé sur la solution «TrinaPro», TrinaPro Mega modernise les trackers pour modules supérieurs à 500 W, tout en intégrant davantage les modules Vertex, l’unité de contrôle de transmission (TCU) mise au point indépendamment par Trina Solar, des algorithmes de suivi intelligents et des systèmes de contrôle SCADA. Pour toute une série de scénarios d’application définis par une géographie difficile, un terrain accidenté et des vitesses de vent, TrinaPro Mega propose à ses clients des solutions sur mesure afin de garantir la fiabilité et l’efficience du système. D’ores et déjà, DNV.GL a délivré la certification de bancabilité pour la solution intelligente TrinaPro Mega.

Prochain passage à 600 W pour les modules

Pour Yin Rongfang, vice-directeur général et vice-président de Trina Solar: «Le secteur du PV a adhéré à la puissance supérieure à 500 W depuis le début de l’année. En tant que pionnier du secteur, le module Vertex témoigne de la capacité absolue de Trina Solar en termes d’innovation, et il offre au secteur une plateforme technique entièrement nouvelle. En outre, Vertex facilite la commercialisation de nouvelles technologies et ouvre la voie au prochain passage à 600 W pour les modules.» «Sur la base du module Vertex, nous avons lancé TrinaPro Mega en vue d’accroître la valeur pour nos clients via des mises à niveau intelligentes vers des solutions systèmes plus abouties. En renforçant la performance des modules ultrapuissants et en diminuant le LCOE, TrinaPro Mega apporte la stabilité des retours sur investissements», ajoute Yin Rongfang