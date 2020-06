La COVID-19 dÃ©livre un vÃ©ritable Â« choc sismique Â» au systÃ¨me Ã©nergÃ©tique mondial, selon le Conseil mondial de l’Ã©nergie

Il est désormais clair que la pandémie de COVID-19 aura un impact fondamental sur les systèmes énergétiques mondiaux et sur le rythme et la direction de la transition énergétique mondiale. Des réductions drastiques des dépenses et une réaffectation des fonds vers les solutions numériques et la durabilité environnementale figurent parmi les changements les plus importants susceptibles de se produire à la suite de la crise. Ces résultats sont ressortis de l’enquête mondiale du Conseil mondial de l’énergie sur son vaste réseau de chefs de file et d’experts de l’énergie dans 61 pays. Bilan factuel !

L’industrie de l’énergie était sous pression avant même la pandémie. La COVID-19 n’a fait qu’exacerber ces faiblesses et a entraîné la plus forte baisse jamais enregistrée de la demande d’énergie et un effondrement des prix du pétrole et du gaz. Les dernières conclusions de ces enquêtes mondiales indiquent que la COVID-19 entraîne une réallocation historique des investissements qui aura un impact sur les futurs développements énergétiques. Le Conseil mondial de l’énergie a également identifié un modèle en trois étapes adopté par les sociétés énergétiques en réponse à la crise COVID-19 : Répondre-Reconstruire-Recréer. Les résultats indiquent que certaines entreprises énergétiques entrent déjà dans la phase de reconstruction et réaffectent des capitaux et des ressources.

Différentes stratégies de sortie de crise dans l’intérêt de tous

Les principales conclusions de l’enquête qui a rassemblé les réponses de 225 experts en énergie dans 61 pays sur six continents sont les suivantes:

1. Un tiers des entreprises énergétiques prévoient de supprimer des emplois. Cela pourrait signifier 350 000 emplois à risque dans les économies du G7.

2. Quatre entreprises énergétiques sur cinq prévoient des réductions drastiques des coûts

3. 80% des organisations procèdent à une importante réallocation des investissements vers la numérisation, les programmes de R&D et les activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le Conseil travaille avec tous les principaux acteurs du monde de l’énergie pour tester et concevoir des stratégies de sortie de crise qui aident à gérer les progrès de la transition énergétique mondiale dans l’intérêt de tous. Ces enquêtes mondiales ont éclairé l’élaboration d’un ensemble de quatre scénarios d’après-crise plausibles qui décrivent des voies alternatives pour la transition énergétique mondiale.

La plus grande réaffectation du capital financier de l’histoire

Le Dr Angela Wilkinson, Secrétaire générale et Présidente du Conseil mondial de l’énergie, commente: “La crise COVID-19 déclenche la plus grande réaffectation du capital financier de l’histoire. Personne ne peut prédire l’avenir. Ce n’est qu’en convoquant des points de vue informés et diversifiés que le monde de l’énergie permettra d’éviter une prochaine crise mondiale et de mieux se préparer à la nouvelle normalité. Le moment est venu de façonner un avenir sous le signe d’une énergie meilleure pour tous et pour l’environnement. ”

L’avenir de l’énergie après COVID-19 a été discuté lors d’une conférence en ligne le 17 juin, marquant le lancement de la série d’événements en ligne Road to Congress 2022. Alexander Novak, ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie et le Dr Angela Wilkinson, ont été rejoints par des experts de premier plan dans le secteur de l’énergie pour discuter de leur vision de la transition vers une “ nouvelle normalité ” d’après la crise.

www.worldenergy.org/experiences-events/past-events/entry/covid-19-accelerating-a-better-energy-future-for-all