Cyclo Power Factory/ENGIE Entreprises & CollectivitÃ©s : quand le fitness dÃ©fie lâ€™Ã©nergie solaire

Sébastien Hubau, Directeur Grands Comptes ENGIE Entreprises & Collectivités (E&C) et Fabrice Vernay, Président de Cyclo Power Factory (CPF), ont signé une convention de partenariat de deux ans. Dans le cadre de ce partenariat, l’énergéticien accompagne cette start-up dans la création de la 1re gamme d’équipements « fitness » éco conçus & producteur d’électricité renouvelable, permettant à la fois de réaliser des défis sportifs basés sur des écogestes, et de produire de l’électricité de façon autonome pour un événement ou un bâtiment.

« Cyclo Power Factory utilise le sport pour sensibiliser la population aux enjeux énergétiques, souligne Fabrice Vernay, et permet ainsi de contribuer aux problématiques environnementales, tout en prenant soin de la santé des personnes. Il était important pour notre toute jeune entreprise d’avoir comme partenaire ENGIE Entreprises & Collectivités qui promeut et propose des solutions d’énergie renouvelable. Les efforts effectués en pédalant ou en ramant individuellement, ou lors d’un défi collectif, produisent de l’énergie verte. CPF innove en récupérant l’énergie produite pour alimenter en électricité l’événement ou le bâtiment. En soutirant moins sur le réseau électrique, cela contribue à réduire les émissions de CO2 pour un bénéfice environnemental direct. »

Le sport au soutien de la cause environnementale

Ce concept unique au monde associe expérience sportive ludique, impact environnemental et social. En effet, le gain financier généré par l’électricité produite en pédalant, sera abondé (x2) par CPF et reversé in fine à des associations œuvrant contre la précarité énergétique. « Fabrice Vernay a travaillé chez ENGIE E&C et dans notre filiale Reservoir Sun, pour développer les solutions photovoltaïques, indique Sébastien Hubau. Nous partageons avec lui des valeurs fortes sur l’importance de la neutralité carbone. Lorsqu’il nous a parlé de son projet qui associe pédagogie environnementale et production autonome d’électricité, nous avons décidé d’être son premier client ! Nous savons que pour produire l’énergie de demain, il faut encourager ce type d’initiatives qui concourent à la sobriété énergétique ! Nous sommes très fiers de nous associer à cette innovation responsable. »

Une course de vélos contre des panneaux solaires photovoltaïques

ENGIE E&C soutient également CPF en installant une production d’électricité renouvelable innovante à base de films souples photovoltaïques organiques sur le toit du Cyclo Power Container, véritable salle de sport mobile développée par CPF permettant de proposer des animations mêlant sport et sensibilisation énergétique. Parmi les animations proposées, il y a notamment le « défi du soleil », une course énergétique où les sportives / sportifs affrontent les panneaux solaires et le soleil pour produire le plus d’énergie renouvelable sur une période donnée ! Une application qui permet de vivre une expérience fitness inédite, collective et gamifiée porteuse de sens.

À l’horizon 2024, l’impact environnemental et social de CPF, selon les hypothèses de placements, se traduit par les chiffres suivants :

Production du parc = 2 247 000 kWh/an

Impact environnemental lié à la production : 944 Tonnes de CO 2 /an évitées

/an évitées Impact environnemental lié aux actions de sensibilisation : 30 000 Tonnes de CO 2 /an évitées

Impact social : plus de 800 000 €/an

– Somme reversée par l’effort de la communauté : 400 000 €/an

– Somme reversée par CPF : 400 000 €/an

– Ces sommes pourront être complétées par les partenaires BtoB souhaitant renforcer l’impact social de CPF.

Pour assurer la fabrication de sa première série d’équipements et sa commercialisation en fin d’année, CPF lance une campagne de financement sur We Do Good !, plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif. L’objectif est de lever entre 100 000 € et 200 000 €.