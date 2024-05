Trina Solar prÃ©sente son portfolio Vertex S+ pour toitures

La dernière innovation de Trina Solar est une gamme complète de modules de toitures de nouvelle génération, conçus pour différents projets et différents besoins énergétiques. Découverte du Portfolio Vertex S+ pour toitures de Trina Solar !

Destinés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles, ces modules sont conçus avec la robuste technologie de verre bifacial et i-TOPCon de type n de Trina Solar. Adaptés à diverses utilisations et conceptions, ces modules polyvalents offrent des performances et une fiabilité soutenues par des garanties de premier plan dans l’industrie. Ces panneaux légers et solides sont hautement compatibles avec les composants BOS, les onduleurs grand public et les systèmes de montage. Quelle que soit l’application spécifique, la nouvelle gamme garantit une manipulation, une intégration et une installation faciles.

Pourquoi le Portfolio Vertex S+ pour Toitures ?

Polyvalence: Une sélection adaptée à des besoins énergétiques variés et à diverses exigences en matière de toiture

Technologie Avancée: Conçu avec une technologie de cellule à multi-busbar et i-TOPCon de type n

Efficacité: Attendez-vous à des modules de puissance plus élevée et à une efficacité de module améliorée

Durabilité: Construction robuste avec une structure légère et robuste en verre bifacial pour des conditions difficiles

Compatibilité: Fonctionne avec 99% des onduleurs grand public, conçu pour une manipulation et une installation faciles

Qualité Assurée: Des contrôles de qualité rigoureux garantissent les meilleures performances du produit, soutenues par une garantie de puissance de 30 ans et une garantie de produit de 25 ans

La gamme de produits