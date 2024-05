Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes et Entech, une alliance pour dÃ©velopper du stockage de grande puissance et contribuer Ã  l’essor des EnR

Eiffage Énergie Systèmes et Entech créent une coentreprise dédiée à la réalisation de grands projets de stockage d’énergie. Une alliance unique qui associe l’expertise d’Entech en matière de stockage et de pilotage des réseaux, aux savoir-faire d’Eiffage Énergie Systèmes en génies électrique, industriel et énergétique. Cette coentreprise vise la construction et l’exploitation-maintenance des unités de stockage d’électricité par batteries raccordées au réseau haute tension. Un marché cible en France supérieur à 1 milliard d’euros !

Eiffage Énergie Systèmes, acteur majeur en conception-réalisation-maintenance de systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique, et Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, ont signé ce jour un accord pour la création d’une coentreprise. Cette coentreprise sera dédiée à la conception, l’intégration des systèmes de stockage, la réalisation de la sous-station de raccordement au réseau haute tension, les outils de pilotage, et la sécurisation des batteries, dans le cadre de projets de grande envergure. Les projets ciblés sont des unités de stockage par batteries, régionales ou nationales, situées en France métropolitaine et reliées au réseau haute tension (HTB, de 50 à 400 kV). Les deux partenaires sont déjà positionnés sur plusieurs de ces projets avec des travaux d’études amont relativement avancés. « Je me réjouis que les échanges entre nos équipes aboutissent à la création de cette coentreprise. Nous sommes unis par des valeurs communes et dotés de savoir-faire complémentaires qui apportent une réponse solide aux besoins technologiques et opérationnels des grands projets de stockage. Forts de notre engagement commun et de notre expertise marché, nous sommes convaincus que cette coentreprise jouera un rôle majeur dans l’essor du stockage d’énergie et contribuera efficacement aux besoins des porteurs de projets ENR. Cette initiative représente également un nouvel accélérateur de croissance et de rentabilité pour Entech. » déclare Christopher Franquet, PDG et fondateur d’Entech.

« Le stockage d’énergie, un corollaire direct de la croissance massive des renouvelables »

Eiffage Énergie Systèmes et Entech partagent la même ambition : contribuer au développement d’un mix énergétique décarboné dans le cadre de la transition énergétique. En conjuguant leurs forces, Eiffage Énergie Systèmes et Entech inaugurent un partenariat capable de concilier rentabilité et impact positif sur les territoires et l’environnement. « À travers ce partenariat, Eiffage Énergie Systèmes entre de plain-pied sur le marché émergent du stockage d’énergie, prolongement naturel de notre positionnement historique en tant qu’acteur de premier plan dans la conception-construction d’unités de production d’énergie renouvelable. Le stockage d’énergie est en effet un corollaire direct de la croissance massive des renouvelables dans notre mix énergétique. Cette coentreprise alliera expertise technique de pointe et puissance de déploiement, pour apporter une réponse complète aux besoins du marché. » déclare Ludovic Duplan, Président d’Eiffage Énergie Systèmes. La coentreprise sera détenue à 60 % par Eiffage Énergie Systèmes et 40 % par Entech, tout en étant dotée d’une gouvernance paritaire. Elle devrait être créée officiellement d’ici deux à trois mois, après consultation des instances représentatives du personnel et approbation des organes sociaux, des régulateurs et autorités compétentes.