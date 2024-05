Une ancienne base militaire transformÃ©e par Urbasolar en centrale solaire Ã  Prunay-Belleville !

Le parc solaire d’une puissance de 4 MWc a été inauguré par le producteur d’énergie renouvelable Urbasolar et les représentants de la commune de Prunay-Belleville dont le maire Denis Pinto. Projet emblématique, il témoigne de l’engagement des acteurs locaux dans la transition énergétique.

Située sur les terrains d’une ancienne base militaire laissés à l’abandon depuis les années 2000, la centrale photovoltaïque de 4 MWc de puissance permet de redonner vie à ce lieu désaffecté. Après l’acquisition du terrain en 2015 par la commune de Prunay-Belleville, celle-ci décide en 2020 de donner une nouvelle vocation à ce site, tournée cette fois-ci vers les énergies renouvelables. Expert du photovoltaïque et partenaire engagé aux côtés des acteurs locaux, le groupe Urbasolar a été choisi par la commune pour développer, construire et exploiter la centrale photovoltaïque dont la construction vient d’être achevée. Au total, ce sont plus de 7 300 panneaux solaires répartis sur 5 hectares, qui produiront annuellement plus de 4 700 MWh d’électricité verte soit la consommation annuelle de 2 220 personnes (10 fois la population de Prunay-Belleville !)

Des aménagements pour favoriser la biodiversité

Au-delà de la réhabilitation du terrain en source de production d’énergie verte, une attention particulière a été apportée à la préservation des milieux naturels environnants pour ne pas impacter la faune et la flore locales. Ainsi, pour maintenir et favoriser le développement de la biodiversité sur le site de la centrale solaire plusieurs mesures ont été mises en place par Urbasolar, pendant la phase construction, puis tout au long de son exploitation. Le calendrier des travaux a été adapté pour éviter les nuisances sur les espèces recensées sur le site lors des inventaires écologiques, et des espaces ont été contournés pour protéger la faune et la flore. Par exemple, les milieux de vie favorables à une espèce de papillon protégé, l’Azuré dur Serpolet, ont été évités, permettant le maintien et le développement de l’espèce sur le site. Ce parc solaire exemplaire par bien des aspects témoigne ainsi de l’engagement fort de la commune de Prunay-Belleville de s’inscrire dans la transition énergétique et de la volonté du groupe Urbasolar d’accompagner les territoires dans cette démarche.