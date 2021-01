Trina Solar : premier fabricant photovoltaÃ¯que Ã  obtenir une double certification de protection de l’environnement

Trina Solar vient récemment d’obtenir la double certification «Déclaration environnementale de produit» (EPD) d’UL, la société de sécurité indépendante mondiale institut de certification scientifique et EPDItaly. Il s’agit des premiers EPD de l’industrie photovoltaïque reconnus mutuellement par UL et EPDItaly, ce qui prouve les performances environnementales et la durabilité de la société. La cérémonie de reconnaissance a eu lieu à Changzhou, province du Jiangsu le 13 janvier dernier. Cao Bo, directeur général adjoint de Trina Solar, et Shi Jun, directeur général d’UL-CCIC Company Limited, ont assisté à la cérémonie.

Conforme aux normes industrielles ISO 14025 et EN 15804, la certification EPD est une validation de sécurité pour les produits durables. En suivant l’impact environnemental complet du processus, y compris l’approvisionnement en matières premières, la fabrication et le traitement, le transport, la durée de vie et le recyclage, la certification EPD fournit aux investisseurs et aux propriétaires photovoltaïques des informations faisant autorité sur la performance environnementale des produits ou services solaires afin de simplifier leur décision. Chaque EPD est valide pendant cinq ans et est applicable aux marchés européen, nord-américain et mondial, ce qui indique que les produits Trina Solar répondent aux normes de durabilité mondiales.

Sur le marché européen, Trina Solar fournit des produits photovoltaïques à de nombreux clients internationaux à grande échelle. Avec les préoccupations croissantes concernant le changement climatique mondial, les attentes en matière de développement durable augmentent. On s’attend à ce que la certification EPD devienne une nécessité pour les appels d’offres dans toute l’Europe et sur d’autres marchés à l’avenir. Quant aux clients finaux, selon des recherches récentes, plus de 60% des consommateurs européens sont préoccupés par l’état de l’environnement. La certification EPD par un tiers indépendant fournit aux clients des informations environnementales de haute qualité sur les produits et soutient les efforts environnementaux incessants de Trina Solar.

«L’obtention de certificats EPD permettra de promouvoir davantage la protection de l’environnement et l’innovation de Trina Solar. Trina Solar se consacre constamment au développement de modules solaires photovoltaïques plus efficaces et respectueux de l’environnement. Trina Solar épargnera également ses efforts pour résoudre davantage la contradiction entre le développement technologique et la consommation des ressources, pour explorer de nouvelles voies de développement durable et pour établir un système d’approvisionnement en énergie plus propre et durable pour toute l’humanité », a déclaré Cao Bo, directeur général adjoint de Trina Solar.