MalgrÃ© la COVID, Apex Energies rÃ©alise une bonne annÃ©e 2020 et intÃ¨gre ses nouveaux salariÃ©s via son Apex Academy

La crise sanitaire sans précédent n’a pas affecté les résultats d’Apex Energies. Bien au contraire ! La société héraultaise basée à Montpellier, producteur indépendant d’énergie renouvelable et spécialiste de la toiture depuis 30 ans, a su intégrer dans son effectif 33 nouveaux salariés et a levé plus de 70 M€ pour le développement et la construction de nos installations photovoltaïques en France pour l’année 2020.

Producteur et développeur de solutions photovoltaïques clés en main, Apex Energies recrute dans tous les services de l’entreprise : développement, construction, bureau d’études, exploitation… A ce jour, 112 salariés sont basés à Montpellier, dont 33 nouveaux profils en 2020. Apex Energies a mis en place un process d’intégration de ces nouveaux salariés comprenant des formations externes, mais aussi internes sous le nom d’Apex Academy. Pour 2021, 15 nouveaux postes seront à pourvoir dans le but de répondre à la demande au vu de son portefeuille grandissant et dans l’objectif d’atteindre 1 GWc d’ici début 2025.

« Nous mettons un point d’honneur à bien intégrer nos nouveaux salariés afin qu’ils s’imprègnent au mieux des valeurs, de la politique QSE et RSE, des différents métiers et des process de l’entreprise. Apex Academy renforce le savoir en proposant des formations internes sur différentes thématiques réalisées par des salariés pour des salariés. Malgré la crise sanitaire qui a demandé quelques ajustements, nous mettons tout en place pour conserver ce modèle et maintenir le lien au sein de nos équipes. » déclare Pascal Marguet, Président d’Apex Energies.

Sur le volet financier, le groupe Apex Energies a levé en 2020 plus de 77 millions d’euros de financements, dont près de 65% ont été arrangés et souscrits par le groupe Crédit Agricole, un des partenaires historiques de la société. Apex Energies promeut également la participation citoyenne et locale dans ses projets, avec plusieurs ouvertures de capital réalisées sur des sociétés détenant au total 61 centrales, et de nombreuses collectes lancées auprès des plateformes participatives.

« Ces opérations offrent l’opportunité à Apex Energies d’accélérer sa croissance et consolident des relations de confiance sur le long-terme. Malgré la crise sanitaire, nos partenaires et nos équipes sont restés mobilisés en continu sur 2020 pour permettre le financement et la construction de nos centrales solaires représentant plus de 120 projets, soit plus de 40 MWc de puissance installée » souligne Carlos Herrera Malatesta Directeur Général d’Apex Energies.