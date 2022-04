Trina Solar livre le systÃ¨me de montage solaire FixOrigin couplÃ© Ã  des modules haute puissance en Allemagne

Trina Solar a livré les premiers systèmes de montage FixOrigin à structure fixe, combinés à des modules photovoltaïques solaires hautes performances, en Allemagne. Les panneaux et la structure de montage sont l’épine dorsale du Solarpark Eisenstorf dans la communauté bavaroise d’Otzing. Il s’agit du premier système groupé en Allemagne à se composer entièrement de modules et de sous-structures Trina Solar.

Le parc solaire Eisenstorf est une nouvelle installation solaire du développeur EPC Solea AG, spécialisé dans la construction de parcs d’énergie propre à la pointe de l’industrie. La centrale électrique à grande échelle alimentera le réseau électrique local en énergie solaire, réduisant ainsi la dépendance à d’autres formes d’énergie.

Une installation rapide et facile pour un parc à hautes performances

Trina Solar a livré plus de 13 000 de ses modules solaires photovoltaïques monocristallins à haut rendement d’une capacité totale de 6 MWc à Solea pour alimenter le parc solaire. Trina Solar a également fourni un système complet de montage de structure à inclinaison fixe FixOrigin pour ces panneaux. Il s’agit de la première utilisation de ces racks de montage nouvellement lancés en Allemagne. FixOrigin est entièrement compatible avec les modules solaires grand format ultra-haute performance jusqu’à 670W+, sa stabilité structurelle ayant été confirmée par des tests complets en soufflerie. Il est conçu pour une installation rapide et facile tout en conservant une grande flexibilité et une compatibilité avec différentes solutions de fondation. FixOrigin a été optimisé pour les modules PV grand format bifaciaux, minimisant l’impact de l’ombrage arrière.

En tant que leader reconnu de l’industrie dans la recherche et le développement de panneaux solaires, Trina Solar a déposé plus de 1 000 brevets solaires photovoltaïques à ce jour pour des modules et plus de 50 sur des structures de montage. Cette supériorité technologique est la raison pour laquelle les produits Trina Solar sont parmi les plus performants du marché. Selon Georg Sterner, directeur financier de Solea AG, « Trina Solar est l’un des principaux fournisseurs de modules de panneaux solaires pour Solea. Dans le passé, nous avons développé nos propres systèmes de rayonnages solaires pour monter les panneaux. Cependant, nous visons à démarrer des projets plus importants à l’avenir, et produire nos propres racks serait inefficace à cette échelle ». Il poursuit : « C’est pourquoi nous avons choisi d’étendre notre partenariat avec Trina Solar. Nous recherchions un partenaire fiable pour fournir des racks de montage pour nos projets plus importants. Les systèmes de montage FixOrigin de Trina Solar sont conçus pour fonctionner avec les panneaux solaires que nous achetons déjà, minimisant les complications et respectant le calendrier de construction. Ce projet à Eisenstorf est le début d’un partenariat long et productif.

6 600 MWh d’énergie propre par an

Le Solarpark Eisenstorf devrait être achevé d’ici le 1er mai 2022. Une fois mis en service, on estime qu’il produira 6 600 MWh d’énergie propre par an, aidant l’Allemagne à réduire les émissions de CO2 jusqu’à 4,1 millions de kilogrammes par an. Cela équivaut à empêcher la combustion de deux millions de kilogrammes de charbon ou de deux millions de litres d’essence chaque année. Solea AG et Trina Solar sont fiers de travailler ensemble pour aider à réduire les émissions et améliorer l’accès à l’énergie propre en Allemagne. Les entreprises ont collaboré sur des projets antérieurs tels que le parc de Rotthalmünster, qui génère 11,5 MWc d’électricité, et le parc de Pilling, qui culmine à 2,5 MWc.

Gonzalo de la Viña, responsable de l’Europe chez Trina Solar, a commenté : « Bien que Trina Solar soit devenue l’un des principaux fabricants mondiaux de modules solaires photovoltaïques de premier ordre, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Notre système de montage FixOrigin, tout comme notre gamme de produits TrinaTracker, combiné à nos modules photovoltaïques haut de gamme, est une étape importante pour réduire encore plus le LCOE en optimisant et en intégrant différents composants du système. Trina Solar a parcouru un long chemin dans sa transition vers un fournisseur d’énergie intelligent intégré, comprenant des modules, des systèmes de montage et des technologies de stockage à grande échelle. Les deux sociétés sont impatientes de poursuivre leur partenariat et de développer des installations d’énergie solaire de classe mondiale dans tout le pays avec des systèmes de montage solaire FixOrigin supplémentaires associés aux panneaux innovants de Trina Solar.