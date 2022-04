Mardi 21 juin, journÃ©e filiÃ¨re solaire photovoltaÃ¯que en Occitanie

Bloquez la date dans votre agenda ! Mardi 21 juin 2022, ce sera la fête de la musique, le solstice d’été mais aussi une grande journée dédiée à la Filière solaire photovoltaïque en Occitanie. L’événement est organisé par l’agence de développement économique AD’OCC et le Pôle de compétitivité DERBI dans le cadre de la feuille de route régionale de la filière solaire. Il aura lieu à Montpellier, au sein de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a inscrit dans son scénario Région à Énergie Positive (RePOS) des objectifs ambitieux de production d’énergie photovoltaïque. Elle envisage une multiplication par 4 en 2030 et par 8 en 2050 des puissances installées. Une feuille de route régionale de la filière énergie solaire est en cours de déploiement. Elle a pour objectif de structurer cette filière innovante et créatrice d’emplois dans un contexte national et européen favorable au développement des projets, des nouveaux marchés et des innovations et à la relocalisation des activités industrielles.

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUgy7alRDebRBqiUc9CSBVPJURElKOEhLTFRZVVVSMVNGRUxJWE9CNVQ2Vy4u