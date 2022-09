FIMER prÃ©sente Ã  e-Move360Â° Europe 2022 une gamme complÃ¨te de solutions de recharge

FIMER confirme sa présence à la 6ème édition d’eMove360° Europe 2022, le plus grand salon mondial de la Mobilité 4.0 – électrique – connectée – autonome.

FIMER exposera à eMove360° Europe 2022 à Messe Berlin du 5 au 7 octobre, son portefeuille complet de solutions de recharge pour une mobilité électrique super-chargée; depuis 2017, la société italienne développe et fabrique des solutions de recharge pour les véhicules électriques en écoutant les besoins des futures générations de véhicules. FIMER dispose d’une gamme technologique d’équipements, à la fois en courant continu et en courant alternatif, conçus et fabriqués en Italie, pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, qui recherchent des solutions pour un usage privé, public et commercial. La gamme IRVE de FIMER comprend : FIMER FLEXA AC Wallbox, FIMER FLEXA AC Station et FIMER ELECTRA DC Station. L

Les visiteurs pourront également découvrir la solution FIMER e4self : l’intégration des solutions de recharge pour véhicules électriques de FIMER et du terminal intelligent SmartOPT de Fortech, un leader du marché en Italie fournissant des solutions personnalisées pour améliorer les performances commerciales des stations-service, des réseaux de vente au détail de carburant et des grandes entreprises pétrolières. FIMER FLEXA AC Wallbox est un dispositif de charge pour véhicules électriques conçu pour des applications privées et peut être installé à la fois sur un mur ou sur un support dédié – FIMER FLEXA Stand-Basic. Il offre différentes configurations, en fonction de la connectivité (modèles Stand Alone, Inverter Net et Future Net), de la puissance (3,7 – 7,4 – 11 – 22 kW) et de la connexion au véhicule (câble et prise T2 et prise T3A).

Le modèle Future Net dispose de fonctionnalités de communication avancées, notamment 3G/4G, Bluetooth, Wi-Fi, RS485 et Ethernet. Son boîtier et son emballage sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés. FIMER FLEXA AC Station est la solution parfaite pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et publiques. Différentes configurations sont disponibles en fonction de la connectivité (modèles Stand Alone, Local Controller, Future Net) et de la puissance (2×22 kW ou 22+3,7 kW) avec la possibilité de recharger jusqu’à deux véhicules électriques simultanément. Il comprend tous les systèmes de protection, de surveillance et de diagnostic. FIMER ELECTRA DC Station fournit à la fois une charge DC et AC ; définitivement la meilleure solution lorsque la charge rapide est nécessaire. Elle permet de charger jusqu’à trois véhicules simultanément ; en fonction du nombre de véhicules connectés aux sorties DC, la station distribue dynamiquement sa puissance maximale. Spécialement conçue avec une architecture modulaire, elle assure une flexibilité maximale. La puissance totale maximale délivrée par la station est de 150 kW pour le côté DC et de 43 kW pour le côté AC. FIMER FLEXA AC Wallbox, FIMER FLEXA AC Station et FIMER ELECTRA DC Station sont toutes faciles à installer, certifiées et personnalisables sur demande.

Le portail web et l’application FIMER E-Mobility offrent la possibilité de gérer et de surveiller les bornes de recharge, de configurer l’infrastructure, de géolocaliser les bornes de recharge sur des cartes mises à jour en temps réel et d’acquérir et d’analyser les données des stations, tandis que, avec l’application MyFIMERWallbox, les utilisateurs peuvent gérer le processus de charge de leur véhicule électrique, surveiller et contrôler l’état de manière simple et intuitive, définir une limite de puissance et mettre à jour le firmware en se connectant via Bluetooth à la Wallbox. SmartOPT de Fortech est le terminal de paiement pour la recharge des véhicules électriques, avec un écran tactile anti-vandalisme de 12” pour gérer, en même temps, jusqu’à 12 points de charge. Le terminal accepte les paiements par cartes de crédit et de débit, cartes de carburant et de flotte, paiement mobile et sans contact, sans aucune inscription de l’utilisateur sur les applications et / ou les portails Web pour une expérience 100% conviviale. La solution FIMER e4self offre la possibilité de connecter et de gérer facilement toutes les bornes de recharge FIMER via un seul terminal de paiement OPT.

Gaetano Belluccio, Managing Director – IRVE chez FIMER, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter l’ensemble du portefeuille IRVE de FIMER lors de cet important événement international. Depuis 2017, FIMER travaille avec des acteurs majeurs du marché mondial de l’e-mobilité en proposant une gamme innovante et technologique de solutions IRVE qui répond parfaitement aux différents besoins des clients. Nous sommes impatients d’accueillir les visiteurs sur notre stand. Les experts de FIMER seront disponibles pour présenter l’ensemble du portefeuille IRVE dans le Hall 25 – Hub 27, stand 106 ».