Trina Solar : lancement de la phase opÃ©rationnelle du projet solaire mixte de 14 MW Ã  Lescheroux!

Trina Solar France Systems (TSFS) annonve une avancée majeure pour le projet photovoltaïque de Lescheroux, dans l’Ain. Le 4 décembre 2024, la filiale française a signé un bail emphytéotique avec la commune de Lescheroux, propriétaire des terrains qui accueilleront ce projet unique combinant des installations solaires flottantes et terrestres. Ce projet de 14 MW marque une étape importante : le passage de la phase de développement à la phase opérationnelle. La mixité de ses infrastructures témoigne de notre engagement, aux côtés de la commune de Lescheroux et du fonds régional OSER, pour promouvoir des solutions énergétiques alliant innovation et durabilité.

« Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale pour leur engagement et leur vision partagée d’un avenir plus respectueux de l’environnement. Ce partenariat illustre une collaboration fructueuse et une ambition commune au service de la transition énergétique. Avec le soutien de tous nos partenaires, le projet entrera dès 2025 dans ses phases de financement et de réalisation. Nous avons hâte de voir ce projet exemplaire prendre vie et contribuer à un mix énergétique plus vert » précise Jérôme Sudres, directeur Trina Solar France.