RÃ©action/ Nouvelle rÃ©partition des Heures Creuses : Â« Un changement pour diminuer les situations de prix dits nÃ©gatifs Â»

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a présenté ce jeudi 6 février son projet pour les futures heures creuses. Un changement qui va concerner les 14 millions de ménages qui ont souscrit un contrat d’électricité avec l’option Heures Pleines/Heures Creuses (HPHC). « Ces nouveaux horaires d’heures creuses sont une bonne chose. Notre rôle en tant que fournisseur sera cependant d’accompagner les clients pour qu’ils modifient leurs habitudes et se tournent vers une consommation d’énergie toujours plus économique, et plus écologique ! » explique Vincent Maillard, président d’Octopus Energy France.

« Dans les années 1960, les clients ont été incité à consommer pendant la nuit pour pouvoir notamment écouler la production fossile et nucléaire excédentaire. Avec un mix désormais totalement décarboné et une part des énergies renouvelables qui augmente, il devient davantage logique de chercher à inciter les clients selon des modalités souvent plus naturelles, notamment consommer l’été quand il y a du soleil. Ce changement va d’ailleurs diminuer les situations de prix dits négatifs (qui arrivent justement quand il existe une production solaire abondante le jour et des chauffe-eaux qui ne se chargent pas car ils sont programmés pour la nuit…). », précise-t-il.