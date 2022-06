Trina Solar lance la production en sÃ©rie de la nouvelle gÃ©nÃ©ration de Vertex S de 430 W

Trina Solar a officiellement commencé la production en série de sa nouvelle génération de modules Vertex S 430W, marquant le début de production à grande échelle. La capacité de production estimée de la nouvelle série Vertex, y compris les Vertex S et Vertex 580W améliorés, atteindra 10 GW cette année, un chiffre qui devrait plus que doubler l’année prochaine. Les modules Vertex de nouvelle génération très innovants se traduiront par un plus grand nombre d’expéditions mondiales de modules pour répondre à la demande croissante du marché et offriront une expérience de technologie verte supérieure aux clients et aux utilisateurs finaux du monde entier à mesure que de plus en plus de toits solaires zéro carbone sont construits.

Depuis sa sortie en avril, la série Trina Solar New Vertex, avec une puissance supérieure mais un LCOE inférieur, a attiré beaucoup d’attention à l’échelle internationale et a été largement saluée par les clients. En plus de la technologie de pointe multi-barres omnibus, des technologies de découpe non destructive et d’interconnexion haute densité, il utilise la dernière technologie de plaquette de silicium rectangulaire 210R et une conception de module innovante. La puissance d’un module unique est augmentée jusqu’à 30 W. La puissance de sortie de la famille de produits Vertex S atteint 430 W (TSM-DE09R.08) et 425 W (TSM-DE09R.05), et celle du Vertex TSM-DE19R flirte avec les 580W. Ainsi, l’efficacité du module augmente jusqu’à 21,8 %.

Avec la nouvelle technologie 210R qui s’ajoute à la famille de produits 210 Vertex, Trina Solar renforce encore sa compétitivité sur le segment de marché des toitures. Grâce à l’innovation continue, les modules Trina Solar 210R réduisent considérablement le LCOE et garantissent une fiabilité de haut niveau. Cela offre d’excellentes performances sur le marché du PV distribué, y compris les toits résidentiels et les scénarios industriels et commerciaux dans le monde entier. Il continue également à maximiser la valeur pour les clients, permettant à Trina Solar de maintenir sa position de leader dans les applications solaires sur les toits.