Q ENERGY France et ses partenaires inaugurent un prototype de houblonniÃ¨re photovoltaÃ¯que en VendÃ©e

Fin juin dernier, Céline Spitzhorn, Directrice Solaire Q ENERGY France, accompagnée de représentants de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, du Département, de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, ont inauguré un prototype houblonnière photovoltaïque sur la commune de Luçon en Vendée. De quoi faire mousser l’énergie solaire !

Composé de deux structures équipées de panneaux solaires agrivoltaïques et comprenant 52 modules solaires bifaciaux, le prototype accueille, depuis le mois de mars 2022, des cultures de houblon. Il s’agit d’un projet agrivoltaïque innovant, alliant culture de houblon et production d’énergie solaire, qui vise, à terme, un projet de 35 ha pour une puissance envisagée de 20 MW.

Un projet innovant, co-construit avec les acteurs du territoire

Ce projet est le fruit d’une réflexion initiée par les équipes de Q ENERGY France, en partenariat avec le propriétaire exploitant du site qui accueille le prototype et qui a été très moteur lors de la phase de développement et implémentation. « Il s’agit d’un prototype innovant et complexe qui allie viabilité agricole et potentiel solaire tout en remportant l’adhésion de toutes les parties prenantes. Un challenge complexe puisqu’il n’existait encore aucun retour d’expérience sur ce type de projet. Pour toutes ces raisons, nous sommes ravis d’inaugurer ce prototype aujourd’hui, aux côtés de l’ensemble des parties prenantes du territoire ayant contribué à sa concrétisation », se réjouit Céline Spitzhorn, Directrice Solaire Q ENERGY France.

Un dispositif de suivi réalisé par la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

Comprenant 52 modules solaires bifaciaux, le prototype est actuellement expérimenté sur une surface d’environ 1 ha. Un suivi sur deux ans est en cours sur le prototype ainsi que sur la parcelle test en tenant compte d’un protocole validé par la Chambre d’Agriculture du Pays de la Loire. Il s’agit d’un suivi du rendement et des caractéristiques climatiques, pédologiques et de qualité de la lumière ainsi que d’une analyse comparative de l’efficience des systèmes et de leur facilité d’exploitation. Pour parfaire le projet, des moments d’échange et de rencontre seront organisés par Q ENERGY France permettant de repenser et d’améliorer le dispositif qui, une fois finalisé, aurait une puissance de 20 MW et s’étalerait sur une surface d’environ 35 ha.

Un projet inscrit dans l’économie locale et qui favorise les circuits courts

Au-delà de produire de l’électricité, les cultures de houblons pourront permettre d’alimenter les 24 micro-brasseries et brasseries en Vendée, et in fine, de réduire l’importation majoritaire de houblon d’Alsace et de l’étranger. Le territoire pourra être fier de proposer aux habitants mais aussi aux touristes un produit 100% artisanal et local !