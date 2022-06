Nouvelle centrale Ã©lectrique Ingeteam pour les centrales solaires Ã  grande Ã©chelle et les systÃ¨mes de stockage

Ingeteam a d’ores et déjà commencé la fabrication de ses nouvelles centrales électriques INGECON SUN FSK pour installations photovoltaïques et systèmes de stockage. Une solution idéale pour les projets à grande échelle en raison de sa puissance nominale élevée, qui peut atteindre jusqu’à 7,65 MW de puissance de sortie à moyenne tension. Avec cette nouvelle centrale ou sous-station électrique, Ingeteam renforce son offre de produits pour les secteurs du solaire et du stockage d’énergie, où elle propose déjà de nombreux autres produits et services.

Cette nouvelle conception a été réalisée pour faciliter au maximum les travaux d’installation et de connexion sur le terrain, fournie sous forme de solution “clé en main” avec tous les éléments placés sur un seul skid complet ou une plate-forme en acier et pré-connectés en usine. De plus, cette solution peut être transportée aussi bien par voie terrestre que maritime, car elle peut être placée directement sur la remorque d’un camion ou à l’intérieur d’un conteneur de 40 pieds, ce qui lui permet d’être installée partout dans le monde.

Les premières unités de cette centrale électrique de type skid complet ont été fabriquées en Navarre et sont déjà fournies à plusieurs projets en cours dans des pays comme les États-Unis, la République dominicaine et l’Espagne. Cette solution peut intégrer un ou deux onduleurs 1500 Vdc (solaire ou batterie), permettant à Ingeteam de s’adapter à différentes configurations et tailles de projets. Outre les onduleurs, cette centrale comprend également le transformateur de puissance BT/MT, la cuve d’huile du transformateur, l’appareillage moyenne tension et les services auxiliaires, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace disponible.