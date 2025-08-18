Trina Solar France Systems poursuit la solarisation de la ville de Rennes

AprÃ¨s la mise en service en mai dernier de lâ€™ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que de La Poterie (500 kWc), installÃ©e sur un parking relais dâ€™une station de mÃ©tro rennaise, la mÃ©tropole bretonne poursuit sa transition Ã©nergÃ©tique avec une nouvelle rÃ©alisation Ã Rennes : le projet de PrÃ©ales.

Toujours en partenariat avec Trina Solar France SystemsÂ (TSFS) pour la fourniture des modules photovoltaÃ¯ques, ce nouveau chantier sâ€™inscrit dans la continuitÃ© dâ€™un engagement commun pour une ville plus durable. Sur Â ce projet, TSFS sâ€™est entourÃ© de partenaires comme CMEÂ pour lâ€™assistance Ã maÃ®trise dâ€™ouvrage et travaux Ã©lectriques, MomsteelÂ pour la conception et montage de la structure ou encore Ouest FondationsÂ pour la rÃ©alisation des fondations.

Actuellement en cours de construction sur le parking relais des PrÃ©ales,Â cette installation photovoltaÃ¯que d’une puissance de 1 MWcÂ produira deux fois plus dâ€™Ã©nergieÂ que le projet de La Poterie. Avec une mise en service prÃ©vue pour cet hiver, cette nouvelle Ã©tape couronne une belle collaboration avec la commune de Rennes, preuve que, oui, le soleil brille aussi en Bretagne !