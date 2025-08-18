Solaire et stockage en Outre-mer : les solutions techniques standards mal adaptÃ©es aux rÃ©alitÃ©s climatiques locale

Dans un rapport pour lâ€™Institut terram, Lova Rinel, commissaire Ã la Commission de rÃ©gulation de l’Ã©nergie (CRE), pointe lâ€™inadaptation des modules solaires standards mais Ã©galement des solutions de stockage sous les climats Ã©quatoriaux. Le rapport s’intituleÂ Ã‰nergie en Outre-mer : enjeux dâ€™un service public sous contrainte. Un constat sans concessionÂ ! Extraits.

La transition Ã©nergÃ©tique dans les ZNI ne peut pas reposer sur les modÃ¨les continentaux. Les panneaux solaires y subissent corrosion, encrassement et chute de rendement rapide. Le stockage par batterie est peu fiable sous climat Ã©quatorial. Les solutions techniques importÃ©es sont rarement pensÃ©es pour durer dans lâ€™humiditÃ©, lâ€™isolement et la dispersion gÃ©ographique. Pourtant, ces contraintes pourraient devenir des catalyseurs dâ€™innovation. Ã€ Saint-Leu, Ã La RÃ©union, des dispositifs adaptÃ©s ont Ã©tÃ© conÃ§us grÃ¢ce Ã une mobilisation conjointe dâ€™acteurs publics, techniques et territoriaux. Cette expÃ©rience prouve que les compÃ©tences existent mais quâ€™il manque une reconnaissance stratÃ©gique de ces territoires comme espaces dâ€™innovation sous contrainte.

Transition sous contrainte : inadaptation des modÃ¨les technologiques standard aux rÃ©alitÃ©s locales

La transition Ã©nergÃ©tique, telle quâ€™elle est gÃ©nÃ©ralement conÃ§ue depuis les centres de dÃ©cision continentaux, repose sur des standards techniques, des modÃ¨les Ã©conomiques et des principes de rendement Ã©laborÃ©s dans des contextes de forte densitÃ© urbaine et de large accessibilitÃ© technologique. Ces hypothÃ¨ses implicites faÃ§onnent des solutions pensÃ©es pour des environnements mÃ©tropolitains. Or, dans les ZNI, ces conditions sont largement absentes. Lâ€™humiditÃ© constante des climats tropicaux, la dispersion de lâ€™habitat, la difficultÃ© dâ€™accÃ¨s Ã certaines zones et la frÃ©quence des alÃ©as climatiques rendent inopÃ©rante la simple transposition de technologies conÃ§ues ailleurs.

Ã€ Cayenne, par exemple, les panneaux solaires doivent Ãªtre nettoyÃ©s manuellement Ã intervalles rapprochÃ©s, parfois toutes les deux semaines. Lâ€™encrassement, dÃ» aux pluies acides, Ã la poussiÃ¨re latÃ©ritique, aux pollens ou encore Ã lâ€™humiditÃ© constante, provoque une dÃ©gradation rapide du rendement, dÃ©jÃ bien documentÃ©e dans dâ€™autres zones Ã©quatoriales. Des travaux menÃ©s au SÃ©nÃ©gal estiment que le taux de dÃ©gradation annuel des modules peut atteindre 2 Ã 3 %, entraÃ®nant une perte de performance allant jusquâ€™Ã 20 % en dix ans, mÃªme avec un entretien rÃ©gulier9. Par ailleurs, la Fondation pour la recherche sur la biodiversitÃ© (FRB) alerte sur les effets cumulatifs de la corrosion prÃ©maturÃ©e, de la prolifÃ©ration microbienne et de la faible durabilitÃ© des matÃ©riaux importÃ©s.

Les trajectoires de transition Ã©nergÃ©tique dans les ZNI ne peuvent donc pas Ãªtre fondÃ©es sur des technologies standardisÃ©es, conÃ§ues pour dâ€™autres latitudes et dâ€™autres rÃ©seaux. Elles nÃ©cessitent au contraire des solutions Ã©laborÃ©es spÃ©cifiquement pour durer et fonctionner dans des milieux contraints. Ce que rÃ©vÃ¨le cette situation nâ€™est pas tant une dÃ©faillance technologique quâ€™un problÃ¨me de conception du modÃ¨le de transition lui-mÃªme. Le dÃ©ploiement de solutions photovoltaÃ¯ques en Guyane, Ã La RÃ©union ou aux Antilles se heurte Ã des limites bien identifiÃ©es : corrosion accÃ©lÃ©rÃ©e des composants, chutes de rendement liÃ©es Ã la couverture nuageuse, maintenance frÃ©quente, coÃ»teuse, difficilement mutualisable, dÃ©ficience du stockage dans les environnements chauds et humidesâ€¦

Les batteries en souffrance sous climat tropical

Les batteries, souvent prÃ©sentÃ©es comme solution complÃ©mentaire, nâ€™offrent guÃ¨re plus de garanties. En effet, leur durÃ©e de vie se rÃ©duit considÃ©rablement sous climat Ã©quatorial, leur fonctionnement devient instable, les risques dâ€™incendie augmentent et leur remplacement compromet toute rentabilitÃ©. La CRE elle-mÃªme dÃ©conseille explicitement le dÃ©veloppement du stockage dÃ©centralisÃ© en Guyane, estimant quâ€™il est peu fiable, trop coÃ»teux et inopÃ©rant pour la rÃ©gulation du rÃ©seau.

Pourtant, ces dispositifs continuent dâ€™Ãªtre promus dans les appels dâ€™offres nationaux, les trajectoires de programmations pluriannuelles de lâ€™Ã©nergie (PPE) ou les feuilles de route ministÃ©rielles. Non par indiffÃ©rence, mais parce que le logiciel de la transition Ã©nergÃ©tique demeure fondamentalement mÃ©tropolitain : il privilÃ©gie la logique de dÃ©ploiement rapide, de rendement Ã©nergÃ©tique et de rÃ©duction des Ã©missions, sans intÃ©grer pleinement les dimensions dâ€™humiditÃ©, dâ€™insularitÃ©, de dispersion gÃ©ographique. Ce constat dÃ©passe les seules frontiÃ¨res franÃ§aises. De nombreuses rÃ©gions dâ€™Afrique subsaharienne, dâ€™Asie du Sud-Est ou dâ€™AmÃ©rique tropicale font le mÃªme retour. Les Ã©quipements solaires importÃ©s, souvent bon marchÃ©, prÃ©sentent des dÃ©fauts de tenue dans le temps, une efficacitÃ© dÃ©gradÃ©e, une faible rÃ©parabilitÃ© et une absence de stratÃ©gie de fin de vie.

MÃªme si elle ne porte pas sur une ZNI, une Ã©tude a mis en Ã©vidence que, dans un climat Ã©quatorial humide, les performances effectives des installations photovoltaÃ¯ques peuvent Ãªtre jusquâ€™Ã 25 % infÃ©rieures aux simulations europÃ©ennes et que le coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©nergieÂ peut Ãªtre 30 % plus Ã©levÃ©. Cette rÃ©alitÃ© climatique trouve un Ã©cho direct dans les ZNI ultramarines. On peut en conclure que les performances thÃ©oriques des panneaux solaires modÃ©lisÃ©es pour lâ€™Europe ne se vÃ©rifient pas dans les ZNI et que mÃªme avec une Ã©nergie Â« gratuite Â» (le soleil), le coÃ»t rÃ©el du kilowattheure produit nâ€™est pas du tout nÃ©gligeable, et peut mÃªme dÃ©passer celui du thermique si le systÃ¨me est mal adaptÃ©. Il montre que la rÃ©ussite dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique ne dÃ©pend pas seulement de sa technologie mais aussi de sa compatibilitÃ© avec lâ€™environnement physique, Ã©conomique et social dans lequel il est insÃ©rÃ©. Ã€ noter que le manque dâ€™Ã©tudes acadÃ©miques publiÃ©es sur le sujet des performances photovoltaÃ¯ques en ZNI franÃ§aises constitue justement un vide stratÃ©gique Ã combler.

Lâ€™exemple probant de Saint-Leu Ã La RÃ©union

Dans ce contexte, la France porte la responsabilitÃ© de transformer cette expÃ©rience sous contrainte en capacitÃ© dâ€™innovation contextuelle. Cela implique de dÃ©passer une logique de simple transfert de solutions techniques pour engager une vÃ©ritable rÃ©articulation des savoirs. IngÃ©nierie publique, collectivitÃ©s locales, opÃ©rateurs Ã©nergÃ©tiques, monde acadÃ©mique et expertises territoriales doivent Ãªtre mobilisÃ©s dans une dÃ©marche de co-conception, fondÃ©e sur la sobriÃ©tÃ© opÃ©rationnelle et lâ€™adaptation fine aux rÃ©alitÃ©s locales.

Il serait toutefois rÃ©ducteur dâ€™imputer Ã lâ€™Ã‰tat seul les limites actuelles du modÃ¨le Ã©nergÃ©tique dans les ZNI. La puissance publique nâ€™est pas restÃ©e inactive. Elle a su, au fil du temps, dÃ©velopper une expertise technique de haute prÃ©cision, souvent peu visible mais unique au monde en matiÃ¨re de gestion Ã©nergÃ©tique en contexte insulaire. Lâ€™exemple de Saint-Leu, Ã La RÃ©union, en est une illustration probante. En dÃ©pit de contraintes climatiques sÃ©vÃ¨res, de tensions sur les capacitÃ©s de stockage et de difficultÃ©s rÃ©currentes dâ€™approvisionnement, des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques performants y ont Ã©tÃ© conÃ§us, installÃ©s et maintenus. Cette rÃ©ussite est le fruit dâ€™un travail collectif et patient, menÃ© par les Ã©quipes de la CRE, dâ€™EDF-SEI, des services dÃ©concentrÃ©s de lâ€™Ã‰tat et des ingÃ©nieurs territoriaux. Ces rÃ©alisations dÃ©montrent que les compÃ©tences existent, que les outils sont disponibles et que lâ€™expÃ©rience accumulÃ©e constitue un socle solide. Ce qui fait dÃ©faut aujourdâ€™hui, câ€™est la reconnaissance stratÃ©gique de ces territoires.

