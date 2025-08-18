SolarEdge annonce un partenariat avec Schaeffler pour le dÃ©ploiement de ses 2 300 bornes de recharge Â« solaires Â»

AprÃ¨s avoir Ã©quipÃ© en solaire les toitures de lâ€™industriel allemand, SolarEdge sâ€™engage dÃ©sormais via cet accord de partenariat Ã soutenir Schaeffler dans son objectif de dÃ©ploiement dâ€™environ 2 300 bornes de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques en Europe d’ici 2030. Une certaine idÃ©e de mobilitÃ© solaireÂ !

SolarEdge annonce un partenariat stratÃ©gique avec Schaeffler, Ã©quipementier majeur pour lâ€™automobile et lâ€™industrie, pour le dÃ©ploiement dâ€™infrastructures complÃ¨tes, Ã la fois matÃ©rielles et logicielles, de bornes de recharge dÃ©diÃ©es aux vÃ©hicules Ã©lectriques (VE) sur lâ€™ensemble des sites de lâ€™Ã©quipementier allemand. Ã€ terme, ce partenariat permettra la mise en service dâ€™environ 2 300 bornes de recharge Ã travers lâ€™Europe. En implantant sur ses sites des solutions matÃ©rielles et logicielles de SolarEdge pour la recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques, Schaeffler permet Ã ses collaborateurs ainsi quâ€™aux utilisateurs de ses flottes de vÃ©hicules, de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie propre. Ce dÃ©ploiement dÃ©bute par le parking rÃ©cemment Ã©lectrifiÃ© du centre technologique (Technologiezentrum) de Schaeffler, situÃ© au siÃ¨ge social mondial Ã Herzogenaurach en Allemagne.

Â« Notre technologie solaire alimente les toits de Schaeffler en Ã©nergie sÃ»re et fiableÂ Â»

GrÃ¢ce Ã la technologie Wevo de SolarEdge, faisant dÃ©sormais partie intÃ©grante de la plateforme avancÃ©e ONE for C&I pour l’optimisation Ã©nergÃ©tique, la solution est conÃ§ue pour offrir aux collaborateurs une expÃ©rience de recharge fluide, notamment grÃ¢ce Ã une application mobile personnalisÃ©e. Â« Nous sommes ravis d’Ã©largir notre partenariat avec Schaeffler Â», a dÃ©clarÃ© Naama Ohana, directrice de la division tertiaire et industrielle chez SolarEdge. Â« Notre technologie solaire alimente les toits de Schaeffler en Ã©nergie sÃ»re et fiable depuis de nombreuses annÃ©es. Aujourd’hui, notre groupe dÃ©diÃ© aux services aux entreprises est fier de soutenir encore davantage la transition Ã©nergÃ©tique de Schaeffler en fournissant les applications logicielles, les services et le matÃ©riel pour la recharge de leur flotte de vÃ©hicules Ã©lectriques. C’est un bon exemple de la faÃ§on dont nos fonctionnalitÃ©s logicielles avancÃ©es peuvent apporter une valeur ajoutÃ©e Ã la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de nos clients. Â» Vous reprendrez bien un petit plein dâ€™Ã©nergie solaireÂ !