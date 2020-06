Trina Solar fournit 187 MW de modules bi-verre DuomaxÃ  EnBW pour rÃ©aliser la plus grande centrale solaire d’Allemagne

Trina Solar a commencé à fournir une partie des 187,5 mégawatts de ses modules bi-verre Duomax au service public EnBW pour le parc solaire de Weesow-Willmersdorf près de Berlin. Les modules Duomax offrent des performances, une durabilité et la garantie bi-verre prolongée de Trina Solar.

Le projet Weesow-Willmersdorf d’Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) est construit sur 164 hectares de terrain. Il est à ce jour la plus grande centrale solaire d’Allemagne. Dans le même temps, il s’agit également du premier projet photovoltaïque à grande échelle du pays à être entièrement exécuté sans les incitations de la loi sur les sources d’énergie renouvelables (EEG). Pour le parc solaire, Trina Solar a commencé à expédier une partie des plus de 465 000 de ses modules Duomax TSM-DEG15M.20 (II) avec 144 cellules semi-coupées dont la puissance peut atteindre 410 Wc.

Rentable même sans tarif d’achat

Les 18 000 premiers modules sont déjà arrivés sur le chantier et la livraison sera terminée vers novembre. La centrale électrique à grande échelle devrait être entièrement connectée au réseau d’ici la fin de 2020. Elle fournira l’équivalent de 50 000 ménages en énergie solaire propre. Avec une production annuelle calculée de 180 millions de kilowattheures, le parc solaire permettra d’économiser environ 129 000 tonnes de CO2 par an sur une période d’exploitation prévue de 40 ans.Selon EnBW, le parc solaire de Weesow-Willmersdorf devrait prouver que des projets de cette dimension peuvent être exploités de manière rentable même sans tarif de rachat. Cela est devenu possible en particulier parce que les coûts des systèmes photovoltaïques ont chuté de plus de 80% au cours des dix dernières années. “Des projets photovoltaïques à grande échelle comme celui-ci sont nécessaires pour faire avancer la transformation des systèmes énergétiques. Le parc solaire de Weesow-Willmersdorf est une étape importante à cet égard”, a déclaré Thorsten Jörß, responsable du développement de projets photovoltaïques chez EnBW et directeur général du Parc solaire de Weesow-Willmersdorf. “Nous sommes fermement convaincus que l’énergie solaire est compétitive.”

Garantie 30 ans

En tant que pionnière de la technologie bi-verre, la société Trina Solar possède de nombreuses années d’expérience avec près de 3GW de modules Duomax installés dans le monde. La série Duomax offre une grande fiabilité même dans des conditions environnementales difficiles. Sa structure bi-verre élimine la plupart des facteurs de vieillissement naturels. Trina Solar offre une garantie prolongée de 30 ans sur les produits Duomax. Au cours de leur longue durée de vie, les modules fournissent une puissance élevée grâce à une combinaison de cellules demi-coupées et de la technologie multi-barres. De plus, la nouvelle génération de modules utilise des cadres en verre et aluminium plus légers de 2 + 2 mm pour simplifier le transport et l’installation. Gonzalo de la Viña, responsable de l’activité modules européens chez Trina Solar, a déclaré: “Nous sommes particulièrement heureux que EnBW ait choisi la technologie bi-vere éprouvée de Trina Solar pour ce projet phare. Depuis son introduction en 2013, cette technologie a mûri en continu. Les durées de vie extrêmement longues bénéficieront naturellement de la durabilité des modules bi-verre et de notre garantie de performance étendue. Dans l’ensemble, nous constatons également une nette tendance sur le marché à utiliser des modules bi-verre, en particulier pour les grandes centrales financées par le secteur privé. Les facteurs clés ici sont la robustesse, la fiabilité et les meilleures performances garanties sur trois décennies. “