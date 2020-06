LONGi publie un Â«dossier techniqueÂ» pour son nouveau module Hi-MO 5 pour les mÃ©gas centrales solaires

Les tranches de silicium standard M10 dopées au gallium (182 mm) et les technologies de soudage intelligent offrent des performances de puissance élevées et une fiabilité à long terme Le 29 juin 2020, LONGi a publié une “Note technique” sur son module Hi-MO5 récemment annoncé, conçu pour les applications dans les centrales électriques à grande échelle, avec une puissance frontale allant jusqu’à 540 W, 21% d’efficacité et module de 2256 × 1133 mm.

Le «Dossier technique» donne un aperçu approfondi des technologies à l’origine des innovations du module Hi-MO 5. Les plaquettes dopées au gallium et la technologie propriétaire «SmartSoldering» améliorent les performances. En 2020, LONGi et Shin-Etsu Chemical ont conclu un accord de brevet mondial sur les technologies dopées au gallium, qui permet des applications des produits de LONGi avec ce type de technologies.

Une soudure intelligente

LONGi’s R&D team a optimisé le gallium dopéM10standardsiliconicon plaquettes (182 mm) pour produire un module Mono PERC de type P avec le LID le plus bas. Les wafers en silicium dopé au gallium ont été vérifiés pour montrer des performances LID inférieures avec une production d’énergie stable et à long terme par rapport aux cellules dopées au bore. Bien que les plaquettes de silicium dopées au gallium soient plus chères, LONGi a efficacement résolu ce problème grâce à des avancées technologiques à l’échelle de la production. Avec les cellules dopées au gallium, Hi-MO 5 a augmenté les performances d’atténuation, les performances de puissance et la fiabilité à long terme. La garantie de puissance de un an s’élève à 98% et l’atténuation annuelle linéaire est de 0,45%. LONGi adopte également la technologie «Smart Soldering» sur Hi-MO 5, qui a augmenté l’efficacité de conversion des modules de 0,3%. Cette technologie exclusive utilise des rubans de soudure segmentés intégrés qui maximisent la capture de la lumière et connectent de manière fiable les cellules avec une distance d’espace réduite. La «soudure intelligente» réduit la contrainte de traction de la cellule pour une fiabilité supérieure. «Le produit le plus précieux est celui dont nos partenaires et clients ont besoin. Créer, à partir de zéro, ce module haute puissance répond aux exigences des clients. Telle est l’inspiration qui nous a guidés derrière la fabrication du Hi-MO5 » estime Dennis She, vice-président directeur de LONGi Sol. «Pour ce faire, nous avons engagé toute la force de LONGi R&D. La valeur de l’innovation réside dans les applications. La production de masse de technologies avancées peut apporter une véritable valeur ajoutée. Nous sommes impatients de fournir de la valeur, une puissance plus élevée et un LCOE inférieur à nos partenaires et clients mondiaux, ce qui permet une nouvelle vague de parité avec le réseau photovoltaïque.

Objectif : le LCOE le plus bas pour les grandes centrales électriques

LONGi a également étudié les applications dans le monde réel et le caractère pratique de son nouveau module Hi-MO 5 dans la chaîne logistique. Le courant de fonctionnement du module LONGi Hi-MO 5 est d’environ 13 A. Y compris le gain bifacial, le courant de fonctionnement reste dans la plage de courant d’entrée maximale de l’onduleur, sans perte de génération de puissance. La longueur du module est compatible avec les systèmes de suivi horizontal à axe unique 1P et 2P. Le Hi-MO 5 adopte une conception bifaciale “double vitrage avec cadre” qui offre une résistance exceptionnelle pour une capacité de charge élevée. La force du cadre annule le besoin d’une traverse. Il n’y a donc pas de pertes d’ombrage à l’arrière du module. Dans les simulations BOS utilisant des supports fixes et des onduleurs centralisés, le module LONGi Hi-MO 5 peut réduire les coûts BOS de plus de 1,2 cent $ US / W par rapport aux produits traditionnels du marché. Avec les onduleurs string, Hi-MO5 peut améliorer le rapport de capacité de la centrale électrique, réduire le coût de l’équipement AC et obtenir le LCOE le plus bas pour les grandes centrales électriques. LONGi a établi un partenariat avec plus de 20 clients mondiaux pour vérifier les économies de BOS, le LCOE le plus bas et les hautes performances des modules Hi-MO 5 dans les applications du monde réel.

Capacité de production de Hi-MO 5 : 12 GW au troisième trimestre 2020

LONGi est fermement convaincu que l’innovation continue qui peut être rapidement apportée dans la production de volume donne une valeur réelle à ses partenaires et clients. La capacité de production de modules de LONGi a été multipliée par 20 en cinq ans : de 1,5 GW en 2015 à 30 GW en 2019. Hi-MO 5 sera produit en volume et recevra la certification CEI / UL en septembre 2020. La capacité de production de Hi-MO 5 atteindra 12 GW au troisième trimestre 2020, garantissant un approvisionnement stable pour les clients mondiaux.

Encadré

Portefeuilles de produits LONGI Hi-MO 5 et Hi-MO 4

La gamme du Hi-MO 5 comprend les formats 66C et 72C, dans les applications bifaciales et monofaciales. La version 72C déploie la conception traditionnelle à 6 rangées dans une configuration à 72 cellules avec une puissance avant jusqu’à 540 W, ce qui est le choix optimal pour les centrales électriques ultra-grandes du monde entier. Le module 66C a une puissance frontale de 495 W et une empreinte plus petite qui élargit ses applications. Parallèlement, le module LONGi Hi-MO 4, lancé en 2019, continue dans son portefeuille de produits. Il est très compétitif et particulièrement bien adapté aux centrales électriques résidentielles. Le module Hi-MO 4 et le module Hi-MO 5 coexisteront dans la gamme de produits LONGi.