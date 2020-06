IFP Energies nouvelles et Inria sâ€™associent en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique

IFP Energies nouvelles (IFPEN) et Inria lancent un partenariat stratégique sur la simulation haute performance et l’Intelligence Artificielle (IA) pour l’exploitation des données au service de la transition énergétique. Ce partenariat vise à proposer des solutions innovantes s’appuyant sur la synergie entre les compétences d’IFPEN et d’Inria dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’environnement et des sciences et technologies du numérique.

La collaboration entre IFPEN et Inria s’inscrit dans un objectif d’accélération du développement de nouvelles technologies compétitives et respectueuses de l’environnement, en cohérence avec les ambitions de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

Le renforcement d’un accord existant, élargi à la transition énergétique

En 2015, IFPEN et Inria signaient un accord-cadre de collaboration dans le domaine du calcul scientifique haute performance (HPC) et temps réel appliqué à l’optimisation énergétique et à l’environnement. Le succès de ces premiers travaux de recherche entre les deux organismes a mis en évidence l’intérêt de mettre en commun leurs compétences et souligné l’importance d’allier les avancées du numérique au développement d’innovations pour la transition énergétique. Le nouveau laboratoire de recherche commun « Convergence HPC/IA/HPDA pour la transition énergétique » complète et étend le domaine de collaboration à l’intelligence artificielle (IA) et à l’analyse des données haute performance (HPDA). Il sera piloté conjointement par les directions scientifiques des deux organismes pour un budget annuel initial de 2 M€.

Les premiers domaines d’application

Cinq thématiques de recherche ont d’ores et déjà été identifiées conjointement, et seront lancées en octobre 2020, pour accompagner le développement de jumeaux numériques et concevoir des outils numériques d’aide à l’innovation destinés aux chercheurs :

la modélisation et la surveillance des éoliennes flottantes

l’accélération des simulations basées sur des modélisations complexes

la découverte assistée via la simulation moléculaire de nouveaux catalyseurs de transformation de matière première (biomasse, énergie solaire) en biocarburants et bioproduits

la modélisation de l’évolution temporelle 4D de la déformation d’un bassin sédimentaire

la gestion des connaissances et la recherche sélective assistée via des approches IA de données documentaires multiformes.

Pour Pierre-Franck Chevet, Président d’IFPEN « Ce nouveau partenariat illustre notre volonté commune de mettre les technologies de la transformation digitale au service de la transition énergétique, et ainsi de contribuer au développement d’innovations technologiques. » Bruno Sportisse, Président-directeur général d’Inria commente : « L’intensification de notre collaboration s’inscrit dans la dynamique du nouveau contrat d’objectifs et de performance d’Inria, Ambition Inria 2023. La complémentarité de nos expertises permettra à la fois de poser et de résoudre des défis scientifiques mais aussi d’accélérer les dynamiques d’innovation ».