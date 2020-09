Trina Solar finalise l’acquisition du fabricant espagnol de systÃ¨mes de suivi solaire Nclave

Trina Solar a acquis le 15 septembre les 49% restants de Nclave Renewable S.L. pour faire de Nclave une filiale en propriété exclusive de Trina Solar. La concentration se poursuit dans le secteur solaire.

En mai 2018, Trina Solar a acquis une participation de 51% dans Nclave et est devenue la première société photovoltaïque chinoise à acquérir une société de systèmes de suivi solaire à l’étranger. L’acquisition du capital restant est un déploiement stratégique important pour Trina Solar et améliorera encore la compétitivité globale de la société sur le marché.

Nclave, l’un des produits clés de TrinaPro

Le tracker intelligent Nclave est l’un des principaux produits matériels de la solution photovoltaïque intelligente à guichet unique de Trina Solar, TrinaPro. Lancé en 2018, TrinaPro fournit des solutions complètes aux propriétaires et aux développeurs en offrant des services de conception et d’ingénierie de projet qui répondent aux besoins des propriétaires en matière de livraison intégrée. Depuis son lancement, TrinaPro a fourni des solutions de grande valeur à diverses centrales photovoltaïques, réduisant considérablement leurs coûts de BOS tout en augmentant les capacités de production d’électricité du système. Avec une excellente influence de la marque, des produits et des services, TrinaPro a réalisé une croissance rapide et sa demande a doublé sur le marché étranger.

Alors que l’industrie photovoltaïque entre dans l’ère de la très haute puissance, Trina Solar a lancé la première solution à guichet unique de 500 W + de l’industrie – TrinaPro Mega. Basé sur TrinaPro, TrinaPro Mega est équipé de modules ultra-haute puissance de 500 W + pour améliorer encore les performances globales de la solution et réduire le coût de l’électricité.

Nclave : 5 GW développés dans le monde

Fondée en 1999, Nclave se spécialise dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance d’inclinaisons fixes et de trackers solaires. Avec plus de 5 GW développés dans le monde, des bureaux sur les cinq continents et plus de 300 projets réalisés, Nclave propose à ses clients un produit de qualité optimale avec la technologie la plus avancée, obtenant ainsi une meilleure performance dans chaque projet. Ils s’adaptent à toute demande et apportent des solutions sur mesure à leurs clients. Dans les domaines des conseils d’exploitation et de maintenance, ses composants de base et ses conceptions structurelles ont obtenu de nombreux brevets internationaux en Europe, en Amérique, en Espagne et dans d’autres pays ou régions. Selon le «Global PV Tracker Landscape Report 2019» de GTM Research, le taux de croissance du marché des trackers PV a atteint 66% en 2019, nettement supérieur à 24% en 2017 et 36% en 2018. Dans le rapport, Nclave figure parmi les «10 meilleurs Trackers de 2019 ». Une seule autre entreprise chinoise a fait son entrée dans le top 10.

Modules haute puissance/trackers : une synergie gagnante

Après l’achèvement de l’acquisition, Trina Solar fournira des produits de suivi de haute qualité au marché mondial en s’appuyant sur les avantages de l’innovation technologique de pointe de Nclave et sur sa riche expérience en matière de R&D, de production et de vente de trackers. Wu Qun, secrétaire du conseil d’administration de Trina Solar, a déclaré après l’acquisition que «l’accumulation de technologies de Nclave dans le domaine des trackers intelligents combinée à la recherche et au développement technologiques de pointe du State Key Laboratory de Trina Solar dans le domaine du photovoltaïque amélioreront encore notre -stop solutions ainsi que l’efficacité de nos produits de suivi. Trina Solar continuera à optimiser l’intégration et à promouvoir la synergie entre les modules ultra-haute puissance et les produits de suivi solaire Nclave afin de répondre aux besoins fondamentaux des clients et de créer une plus grande valeur pour les clients ».