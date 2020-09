CNR partenaire de la promotion 2023 de l’Ã©cole d’ingÃ©nieurs Grenoble INP

Le 15 septembre dernier, la rentrée des étudiants de 1ère année a permis de donner le coup d’envoi du parrainage par CNR de la promotion 2023 de Grenoble INP – Ense3, UGA. Ce partenariat de 3 ans prend forme via la Fondation Partenariale Grenoble INP.

Pendant les trois prochaines années, les 300 futurs ingénieurs de la promotion 2023 vont bénéficier de l’attention et du soutien de CNR (Compagnie Nationale du Rhône). Spécialisée dans les domaines de l’énergie, l’eau et l’environnement, la formation de Grenoble INP – Ense3 a depuis longtemps attiré l’attention de CNR, leader français de la production d’électricité exclusivement d’origine renouvelable, puisque ses métiers sont, dans une large partie, couverts par les compétences scientifiques et techniques enseignées. C’est cette parfaite adéquation qui positionne Grenoble INP – Ense3 dans le trio de tête des écoles d’ingénieur dans lesquelles CNR recrute depuis de nombreuses années.

Apporter à la formation une première approche du monde professionnel

CNR est une entreprise qui s’implique dans la formation de Grenoble INP – Ense3 depuis plusieurs années. Des intervenants de CNR participent aux enseignements des futurs ingénieurs tandis que des projets de recherche sont déjà en cours avec des laboratoires adossés à l’école. Avec ce parrainage, CNR va permettre aux étudiants d’avoir un premier contact concret dans le monde professionnel avec un acteur de la transition énergétique, aménageur du territoire et producteur d’énergie renouvelable, en présentant son activité et ses opportunités de carrière, tout en participant aux activités pédagogiques. CNR proposera notamment des défis lors du séminaire de créativité qui aura lieu en novembre et qui forme les étudiants aux techniques pour innover, des visites d’installations, ainsi que des opportunités de stage et de projets dans ses différentes activités.

La transition énergétique et l’intégration avec les territoires en commun

Au cours de ces trois années de partenariat, CNR et Grenoble INP – Ense3 pourront continuer à développer une culture et des valeurs qu’ils partagent. Spécialiste des énergies renouvelables, de la transition écologique et aménageur d’un fleuve dans sa globalité, CNR endosse un rôle fort dans le développement des territoires traversés par ses projets. Une activité qui fait sens auprès des étudiants et répond en grande partie à leur motivation. Une dimension qui se retrouve aussi dans la formation des ingénieurs qui doivent au cours de leur formation s’approprier une grille d’analyse de projets de transition territoriale ou industrielle pour en identifier les critères de réussite ou d’échec afin de se familiariser aux futurs métiers d’ingénierie de la transition.