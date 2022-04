Trina Solar Europe lance le module Vertex S+ Ã  double vitrage pour les toitures

Trina Solar lance la série de modules Vertex S+ pour les toits européens. La solution premium présente une conception à double verre, des cellules Vertex de type n de 210 mm et est conçue pour une compatibilité maximale ainsi qu’une installation facile. Vertex S+ est livré avec une garantie produit étendue de 25 ans et une garantie de performance de 30 ans. Le portefeuille Vertex S+ comprend une version transparente avec des cellules bifaciales et une option avec un encapsulant blanc.

S’appuyant sur la très réussie série Vertex S, le Vertex S + intègre toutes les technologies de signature Vertex telles que les cellules à triple coupe multi-busbar de 210 mm, la coupe de cellule non destructive et l’interconnexion haute densité pour une basse tension et une puissance de chaîne maximale. De plus, le nouveau Vertex S+ est doté de cellules de type n, augmentant la puissance de sortie jusqu’à 425 W avec une efficacité de module de 21,9 %.

Dans la nouvelle série haut de gamme Vertex S+, Trina Solar a sélectionné une conception légère à double verre pour une sécurité, une durée de vie et une durabilité accrues dans les environnements difficiles, en remplacement de la structure verre/feuille arrière conventionnelle. Par conséquent, le Vertex S+ a reçu une excellente classification au feu de classe A + C selon la norme IEC 61730:2016. Trina Solar offre une garantie produit étendue de 25 ans et une garantie de performance de 30 ans avec une dégradation annuelle maximale de 0,4 %, la meilleure de sa catégorie.

Le portefeuille Vertex S+ a été conçu comme une solution premium universelle pour les toits résidentiels et commerciaux, avec un cadre noir et des cellules sombres. Il intègre une version biface avec encapsulant transparent pour une esthétique parfaite sur les toitures et un gain de puissance supplémentaire depuis la face arrière du module. Alternativement, les clients peuvent choisir une option d’encapsulant blanc pour une puissance maximisée de la face avant.

Les caractéristiques du module garantissent un degré élevé de compatibilité avec les onduleurs, optimiseurs et systèmes de montage grand public existants. Sa taille et son poids ont été optimisés pour une manipulation aisée sur le toit. L’utilisation d’un verre renforcé thermiquement plus fin de 1,6 mm réduit le poids du module de 2,5 kg par rapport aux produits à double vitrage standard, tout en résistant aux fortes charges de vent et de neige.

Gonzalo de la Viña, responsable de l’activité européenne des modules chez Trina Solar, a déclaré : « Le Vertex S+ est le dernier développement marquant sur notre chemin pour apporter des technologies haut de gamme telles que les cellules bifaciales de type n aux toits de toutes tailles. Nous sommes entièrement confiants dans la conception à double vitrage en tant que structure de module la plus avancée, ce qui se reflète dans notre garantie de produit et de performance exceptionnelle. La famille Vertex S avec le nouveau Vertex S+ a tout ce dont nous avons besoin pour mettre l’Europe sous le même toit et accélérer la transition énergétique dans notre partie du monde.“ Vertex S+ sera bientôt disponible auprès des partenaires distributeurs à travers l’Europe.