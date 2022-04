Mylight Systems propose le seul systÃ¨me de monitoring de lâ€™Ã©nergie pour tous types dâ€™installations : lâ€™UPM sans fil

Le saviez-vous ? 10 % des installations photovoltaïques ont des configurations complexes qui ne permettent pas un monitoring fiable : panneaux installés sur carport ou dépendance, pool-house avec consommation éloignée du compteur principal, etc. Afin de répondre aux installations les plus atypiques, MyLight Systems, spécialiste de l’autoconsommation solaire intelligente, développe la seule solution du marché qui permet de mesurer 100 % de la consommation et de la production jusqu’à 400 mètres de distance ! Son nom : UPM.

L’UPM Unité Périphérique de Mesure sans fil, est un coffret précâblé capable de mesurer la production photovoltaïque ou la consommation d’un bâtiment distant du tableau électrique principal. Le coffret principal de gestion d’énergie reçoit les données de mesure en temps réel de l’UPM, grâce à un émetteur et un récepteur auto-appairés installés dans les deux coffrets.

MyLight utilise une technologie de communication à étalement de spectres autour d’une bande de fréquence à 433 Mhz, garantissant une immunité importante aux perturbations et une excellente capacité à traverser les murs. Avec une portée de 400 mètres en champ libre, l’UPM assurera le monitoring de vos installations les plus complexes, disponible en temps réel sur les applications web et mobile MyLight Systems.