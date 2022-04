TotalEnergies et ENEOS sâ€™associent pour dÃ©velopper lâ€™Ã©nergie solaire pour les clients B2B en Asie

TotalEnergies et ENEOS annoncent la création d’une coentreprise pour développer la production d’énergie solaire décentralisée pour leurs clients B2B dans plusieurs pays d’Asie. Cette coentreprise (50/50) entre deux acteurs majeurs du secteur a l’ambition de développer 2 GW de capacités solaires décentralisées dans les cinq prochaines années.

Le partenariat entre TotalEnergies et ENEOS permettra de tirer parti des forces des deux entreprises. TotalEnergies mettra à profit son expertise sur ce marché et sa présence mondiale, et ENEOS utilisera son expertise dans les renouvelables et sa notoriété, principalement au Japon, pour diminuer les coûts des solutions décentralisées proposées aux clients industriels et commerciaux, faisant ainsi de cette coentreprise l’un des acteurs les plus compétitifs de la région. « Nous sommes heureux de nous associer à ENEOS, l’un des acteurs asiatiques les plus dynamiques et reconnus dans les renouvelables. Grâce à cette coentreprise nous fournirons l’une des solutions les plus performantes d’Asie pour aider nos clients B2B à atteindre leurs objectifs de développement durable tout en réduisant leurs coûts », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Avec ce partenariat, TotalEnergies démontre une nouvelle fois son engagement envers l’Asie, un continent clé pour atteindre notre objectif de 100 GW de capacité de production renouvelable d’ici 2030. »

« Nous sommes convaincus que TotalEnergies, l’un des leaders mondiaux de l’énergie, est le partenaire idéal pour nous, car nous accompagnons l’un et l’autre la transition énergétique en développant nos activités dans le domaine des renouvelables. En plus du business model hautement compétitif mis au point par TotalEnergies, nous ferons appel à la force de notre marque et à notre réseau de clients au Japon et dans le reste de l’Asie pour développer cette joint-venture. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de développer cette activité de façon efficace à travers l’Asie, et notamment au Japon », a déclaré Katsuki Arisa, vice-présidente senior, présidente et directrice générale Ressources et Électricité d’ENEOS.

TotalEnergies dispose notamment d’un portefeuille mondial de 2GW de projets d’énergie solaire décentralisée en opération, en construction ou en cours de développement. Acteur engagé dans le domaine de la production décentralisée, ENEOS possède l’une des plus grandes capacités de production d’énergie renouvelable au Japon. Dans sa vision long terme 2040, ENEOS fait de la fourniture d’électricité de nouvelle génération et des services de proximité, notamment décentralisés, l’un de ses moteurs de croissance. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2022, après obtention de l’autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence.