Trina Solar dans le gotha du classement des industriels du PV de BloombergNEF

Trina Solar figure à nouveau sur la liste des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1 dans le Bloomberg New Energy Finance perspectives de marché pour le deuxième trimestre, grâce à sa fiabilité reconnue, sa bancabilité à 100 % et sa capacité de production en expansion. Avec la note AAA, la catégorie la plus élevée du rapport sur la bancabilité de PV ModuleTech publié la semaine dernière, Trina Solar est devenu le seul fournisseur de modules à obtenir à la fois la note AAA de PV Tech et le fabricant de modules PV de niveau 1 de BNEF.

Le BNEF a développé un système de hiérarchisation des produits de modules PV basé sur la bancabilité et un ensemble de critères stricts, pour créer une différenciation transparente entre les centaines de fabricants de modules solaires sur le marché. La présence continue de Trina Solar sur la liste de niveau 1 démontre la reconnaissance de l’industrie mondiale de ses modules de qualité, de la crédibilité de sa marque et de sa forte compétitivité sur le marché.

Fiabilité : Réussir des tests rigoureux de PVEL et RETC

Les performances exceptionnelles des modules Trina Solar 210 mm Vertex ont été entièrement confirmées par les séquences de tests complètes et rigoureuses. Les modules Vertex de 210 mm ont été testés par PVEL, RETC et de nombreuses autres agences de test de fiabilité tierces de renommée mondiale. L’ensemble de la série Vertex, y compris les modules ultra-haute puissance de 600 W+, a passé avec succès les séquences de test du programme de qualification des produits de PVEL et, pour la huitième année consécutive, Trina Solar a été nommée la plus performante. Parmi les entreprises de la liste Tiers 1, seules sept ont participé aux deux tests, Trina Solar étant l’une d’entre elles.

Bankabilité : 100% et notation AAA validant la confiance mondiale

Trina Solar a gagné la confiance et la reconnaissance des clients du monde entier grâce à ses produits hautement fiables. Sa bancabilité reste au plus haut niveau. Trina Solar a obtenu 100 % dans l’enquête de bancabilité du BNEF au cours de chacune des six années jusqu’en 2021 et il demeure un fabricant de modules PV de niveau 1, après la note AAA dans le rapport de bancabilité de PV ModuleTech la semaine dernière.

Capacité de production atteignant 65 GW en 2022

Trina Solar a déclaré dans son rapport financier pour 2021 qu’elle prévoyait d’atteindre 65 GW de capacité de production de modules cette année. PV InfoLink prévoyait au début de cette année que la capacité des cellules de 210 mm atteindrait 297 GW en 2022 et que la capacité des modules passerait à 300 GW. La nouvelle capacité est essentiellement le résultat d’une compatibilité descendante de 210 mm, ce qui indique que l’utilisation du format de cellule de 210 mm est devenue une tendance de l’industrie. En tant que principal fournisseur mondial de solutions globales pour le PV et l’énergie intelligente, Trina Solar s’est engagée depuis longtemps à faire progresser la recherche et le développement technologiques et à faciliter l’application et la vulgarisation de l’énergie verte dans le monde entier.