GreenYellow refinance en dette sans recours un portefeuille de 111 installations dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Colombie

Le refinancement en dette du portefeuille signé par GreenYellow avec la banque Davivienda représente 36 milliards de pesos colombiens. Très présent en Colombie, GreenYellow confirme sa capacité à lever de la dette sans recours sur les différents marchés internationaux !

GreenYellow cherche acquéreur pour désendetter sa maison mère Casino. Ce qui n’empêche pas l’entreprise de poursuivre avec dynamisme son activité. Le développeur vient ainsi de mettre en place un financement en dette sans recours sous forme de dette senior d’un portefeuille de 111 installations d’efficacité énergétique en Colombie. Ce financement a été réalisé par la banque commerciale colombienne Davivienda et s’étend sur une durée de 7 ans. GreenYellow a été accompagné par le cabinet Gomez Pinzón pour la structuration juridique de la transaction.

Diminution de 22% de la facture énergétique

Pionnier du secteur, GreenYellow a développé, financé et déployé des installations de performance énergétique pour les 111 magasins d’un acteur majeur de la grande distribution au Colombie. Il en assure aujourd’hui l’exploitation et le suivi de la performance, au bénéfice de son client. Le dispositif mis en place permet de générer 66 GWh d’économies d’énergie annuelles, soit une diminution de 22% de la facture énergétique des magasins concernés et une amélioration substantielle de leur bilan carbone. L’ensemble de l’investissement, a été préfinancé par GreenYellow qui porte les actifs sur son bilan.

Dette senior sans recours

Fort de son modèle de rémunération qui se fonde sur un partage des économies d’énergie générées et garanties par GreenYellow et de sa capacité à sécuriser les revenus sur le long terme, GreenYellow a finalisé le refinancement en dette sans recours de l’intégralité de ce portefeuille pour un montant total de 36 milliards de pesos colombiens. La Colombie fait partie des marchés de GreenYellow particulièrement dynamiques en termes d’efficacité énergétique. Cette dette renforce la position de Green IPP de GreenYellow et servira au financement de la poursuite de sa croissance. Otmane Hajji, fondateur et Président de GreenYellow, a déclaré : « Ce premier financement sans recours levé par GreenYellow en Colombie confirme sa volonté et sa capacité à dégager des moyens de financement dans toutes ses implantations géographiques, permettant de générer des économies comme d’améliorer le bilan carbone des entreprises : un accroissement de rentabilité au profit de la planète ! »