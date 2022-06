Stockage : KOSTAL conclut trois nouveaux partenariats dans les batteries avec des fabricants renommÃ©s

L’onduleur hybride PLENTICORE plus et l’onduleur chargeur PLENTICORE BI de KOSTAL sont désormais également compatibles avec les systèmes de batterie de LG, Varta et Pylontech. Une offre de stockage pour doper le marché de l’autoconsommation !

Grâce aux relations de partenariat à long terme avec les fabricants de systèmes de stockage haut de gamme BYD et BMZ, les onduleurs hybrides PLENTICORE plus et PIKO MP plus ainsi que l’onduleur chargeur PLENTICORE BI font partie depuis des années déjà des systèmes de stockage les plus efficaces du marché. C’est ce qu’ont récemment confirmé les études des systèmes de stockage de la HTW Berlin.

Plus de choix, plus de flexibilité et une puissance variable

Aujourd’hui, KOSTAL élargit son offre flexible à d’autres partenaires de stockage : La batterie de stockage de LG Energy Solution offre une capacité de stockage de 8,6 à 34,4 kWh pour KOSTAL PLENTICORE plus et PLENTICORE BI. Même le spécialiste du stockage VARTA, qui s’est classé parmi les vainqueurs de l’étude des systèmes de stockage de cette année, travaille désormais avec les onduleurs KOSTAL et propose une capacité de stockage comprise entre 10 et 20 kWh. Les systèmes de stockage de Pylontech sont considérés comme une alternative aux systèmes de stockage LG et BYD. Ils sont également compatibles avec les deux onduleurs KOSTAL et sont équipés d’un système de stockage avec une capacité de 7,1 à 24,86 kWh.

Grande évolutivité et flexibilité pour répondre aux besoins croissants d’autoconsommation

Ces systèmes de stockage communiquent avec les onduleurs KOSTAL via Modbus RS485 et se distinguent par leur construction modulaire. Les systèmes de stockage offrent donc une grande évolutivité et une grande flexibilité dans la conception du système et sont donc parfaits pour répondre aux besoins croissants en matière d’autoconsommation. Plus de choix, plus de flexibilité et une puissance variable – c’est ce que proposent les onduleurs hybrides et chargeurs ainsi que les solides partenaires de batteries de stockage de KOSTAL. Profitez des possibilités de stockage d’énergie solaire, d’une autoconsommation plus importante ou d’un degré d’autosuffisance plus élevé avec KOSTAL.