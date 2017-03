Trina Solar convainc les acteurs franÃ§ais du PV sur BePositive

Trina Solar revient sur le marché français, et a participé au salon BePositive à Lyon du 8 au 10 Mars 2017. L’occasion pour les acteurs français du marché PV de rencontrer les équipes locales dédiées aux ventes, et au service client. Ils ont pu découvrir les dernières innovations technologiques intégrées à des modules désormais éligibles aux appels d’offres CRE3 et CRE4. Le salon BePositive a été une occasion pour Trina Solar d’aller à la rencontre de ses clients français, et de l’ensemble des acteurs qui avaient fait le déplacement pour ce rendez-vous incontournable sur secteur des énergies renouvelables en France.

L’offre de Trina Solar a convaincu les nombreux professionnels qui se sont succédé sur le stand de l’entreprise. Les acteurs du PV français sont en attente de solutions fiables, pérennes et performantes pour répondre aux appels d’offres CRE3 et CRE4, et également aux enjeux de l’autoconsommation, réelle tendance de fond en France. Trina Solar a ainsi présenté trois nouveaux modules à faible impact carbone intégrant des technologies de pointe, qui dotent les panneaux d’un très haut niveau de performance, pour un coût du PV toujours plus bas. C’est au cœur du State Key Laboratory de Trina Solar qu’une équipe de 150 personnes travaille en continu à repousser les limites de la technologie pour poursuivre la dynamique d’abaissement des coûts.

Les visiteurs ont eu l’exclusivité de la découverte de PERC, la nouvelle technologie de Trina Solar intégrée aux cellules en série, et dont le module Honey M Plus est doté. Ce module concentre plusieurs innovations, comme de nouveaux wafers haute qualité, une passivation de la surface arrière via de nouvelles couches diélectriques, et un taux de réflexion plus élevé pour une captation de la lumière réellement optimisée. Cette concentration d’innovation entraîne un accroissement de performance significatif du module, avec une puissance de sortie pouvant aller jusque 305 Wp.

Egalement présenté pendant cette édition de BePositive, le module double glace Duomax, est le produit le plus durable de Trina Solar. Il permet la réduction des microfissures et de la déformation, supporte de lourdes charges neigeuses et des pressions de vent élevées. Il affiche un PID quasiment nul grâce à son design sans cadre. Duomax inclut une garantie de 30 ans sur la puissance linéaire et il est certifié i1500V. Ceci permet une réduction significative du BOS et du LCoE.

Pour Jan Jacob Boom-Wichers, Directeur Commercial de Trina Solar Europe, l’expérience fût concluante: « Trina Solar revient sur le marché français avec une offre spécialement dimensionnée pour les attentes locales. Nos partenaires ont pu constater que nous tenions notre promesse de nous adapter aux enjeux français, tant au niveau de nos modules, dont le niveau de performance permet un abaissement significatif du LCoE, que du service client, qui est une priorité pour notre entreprise. Nous sommes heureux de constater que de nombreux professionnels se sont succédé pour rencontrer notre équipe locale, et qu’ils ont été convaincus par notre stratégie et par nos solutions. Ces trois jours nous ont permis de conforter notre conviction envers le potentiel du marché français »

