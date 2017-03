Prix Yves Rocard 2016 : l'IJL et Viessman rÃ©compensÃ©s en matiÃ¨re de solaire thermique

La Société Française de Physique a décidé d’attribuer le Prix Yves Rocard 2016 conjointement à Fabien Capon, enseignant-chercheur à l’Institut Jean Lamour (laboratoire du CNRS et de l’Université de Lorraine) et à David Mercs, responsable du développement des couches solaires chez Viessmann pour la mise en œuvre d’une nouvelle génération de capteurs solaires thermiques « actifs ». Ils recevront leur prix le 23 mars 2017 lors d’une cérémonie au Palais de la Découverte à Paris.

L’Institut Jean Lamour (IJL) et Viessmann Faulquemont ont imaginé un dispositif qui permet de limiter la surchauffe des capteurs et d’accroître leur durée de vie. Il repose sur le développement de couches minces sélectives thermochromes à base d’oxydes de vanadium et d’aluminium. Ce dispositif auto-adaptif innovant a été protégé par une demande de brevet international.

Ce travail a été mené en grande partie grâce à plusieurs thèses CIFRE initiées dès 2010, puis dans le cadre du « laboratoire commun » SOLARIS (Solutions Appliquées à la Recherche d’Innovations Solaires) créé en 2014, programme financé par l’Agence nationale de la recherche. En termes d’impact économique, 82 % des 77 000 capteurs solaires thermiques commercialisés en 2016 par la société Viessmann Faulquemont SAS étaient munis de cette nouvelle couche thermochrome. Ceci a généré un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros en 2016 et cette activité correspond à une centaine d’emplois. A noter. Le prix Yves Rocard récompense chaque année un transfert de technologie réussi entre un laboratoire de recherche et une entreprise.

A propos de l’Institut Jean Lamour

L’IJL est un laboratoire de recherche en Science et Ingénierie des Matériaux lié au CNRS et à l’Université de Lorraine. Ses 6 grands domaines de recherche sont : la métallurgie, les matériaux, les nanosciences, les plasmas, les surfaces et l’électronique. Avec 550 membres, actuellement répartis sur 5 sites à Nancy, Metz et Epinal, l’IJL, qui déménagera en 2017 dans un bâtiment neuf sur le campus Artem à Nancy, constitue un pôle de recherche d’envergure internationale dans son domaine.

