SuccÃ¨s d'ENGIE Entreprises & CollectivitÃ©s sur 100 % des projets prÃ©sentÃ©s Ã  l'AO CRE Autoconsommation

Suite à l’appel d’offres Autoconsommation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), portant sur 20 mégawatt-crête, lancé le 2 février dernier, ENGIE Entreprises & Collectivités a remporté 100 % des projets présentés. ENGIE renforce ainsi sa place d’acteur majeur du photovoltaïque local.

La Direction d’ENGIE dédiée au marché des Entreprises et des Collectivités en France se situe dans les trois premiers lauréats. Parmi les clients ayant retenus l’offre d’ENGIE, citons : le laboratoire Chauvin en Ardèche et PERIAL Asset Management pour un ensemble immobilier de bureaux en Isère. ENGIE leur a proposé une offre « clé en mains » où l’énergéticien s’occupe de tout : des études préalables à la faisabilité du projet, du montage du dossier jusqu’à l’exploitation en assurant l’investissement. Les clients consommeront toute l’électricité produite chez eux pour leurs propres usages et deviendront propriétaires de leurs installations au terme de la durée du contrat.

Au fil des consultations sur le photovoltaïque, ENGIE Entreprises & Collectivités devient un des acteurs majeurs du marché énergétique décentralisé en déposant des dossiers systématiquement sélectionnés dans le cadre des appels d’offres. En présentant pour la première fois des dossiers d’autoconsommation photovoltaïque, ENGIE prend une place importante sur ce marché émergent pour les entreprises et les collectivités en France.

Pour Madame Garrigues, Responsable Environnement, Hygiène et Sécurité du laboratoire Chauvin, « La baisse des coûts du photovoltaïque associée au fait d’avoir trouvé en ENGIE un partenaire investisseur à ses côtés, nous a convaincus d’engager encore davantage l’entreprise dans la voie du Développement Durable. ENGIE a su nous écouter, nous conseiller et nous accompagner de A à Z pour finaliser notre dossier dans le cadre de l’appel d’offres autoconsommation de la CRE. Le résultat est convaincant : 10 % de nos besoins en électricité seront couverts par les 2 500 m² de panneaux installés en ombrières de parking ! Cela nous a permis d’avoir une solution autonome, renouvelable et locale. »

Lors des résultats de cet appel d’offres, la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ségolène Royal, a également annoncé le lancement d’une nouvelle consultation sur l’autoconsommation, cette fois-ci avec un très important volume de 450 MWc de projets à sélectionner sur 3 ans, dans le cadre de 9 tranches de 50 MW. ENGIE sera présent auprès des entreprises et des collectivités avec des solutions leur permettant de bénéficier de la compétitivité promise par l’énergie solaire. ENGIE accompagne déjà ses clients avec toute une gamme d’offres en électricité verte, depuis l’alimentation en énergie d’origine renouvelable jusqu’à l’installation et l’exploitation d’équipements en autoconsommation, et proposera prochainement à ses clients privés comme publics, tertiaires comme industriels, des offres combinant ces solutions autour d’un mix énergétique 100 % renouvelable.

