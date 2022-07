BNP PARIBAS et EDF ENR coopÃ¨rent pour la premiÃ¨re Â« tokenisation Â» dâ€™une obligation destinÃ©e Ã  un projet solaire

La production d’énergie solaire constitue un axe prioritaire de la transition énergétique, avec des besoins de financement de plusieurs milliards d’euros dans un avenir proche. Près de la moitié de ces besoins proviendront de projets de petits montants, qui rencontrent aujourd’hui des difficultés à trouver des financements de manière efficace. La tokenisation1 pourrait changer la donne dans le domaine du financement lié aux critères ESG. Décryptage !

La tokenisation permet une meilleure granularité pour les petits montants, ce qui signifie qu’elle peut faciliter le développement de plus petits projets d’énergie renouvelable en offrant aux investisseurs des opportunités de regroupement dynamiques. Elle permet également une plus grande transparence et capacité de vérification de la donnée sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ce qui est essentiel dans la conduite de projets ESG. Les données ESG et les conditions (« term sheet ») de l‘obligation sont intégrés au token, ce qui renforce la capacité, pour les investisseurs, de vérifier l’impact ESG du titre.

De nouveaux ponts entre les émetteurs et les investisseurs

Arnaud Boyer, Chief Digital Officer chez BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) a déclaré : « Il s’agit du premier financement lié à un projet d’énergie renouvelable basé sur la tokenisation, ce qui s’inscrit pleinement dans le plan de développement de la banque ‘Growth, Technology and Sustainability 2025’. Cette innovation crée de nouveaux ponts entre les émetteurs et les investisseurs et apporte à nos clients une solution de financement ESG de bout en bout unique – de l’origination à la distribution, en passant par la conservation. » Benjamin Declas, Président d’EDF ENR a déclaré : « EDF ENR, filiale à 100 % d’EDF dédiée aux solutions photovoltaïques en toiture et ombrières de parking en France, a le plaisir de contribuer à cette première tokenisation d’un financement de projet, grâce au partenariat entre EDF et BNP Paribas. Cette expérimentation ouvre de nouvelles opportunités de financement pour les projets photovoltaïques de taille plus réduite portés par notre société ou par nos clients » Pour cette opération, le Groupe BNP Paribas s’est appuyé sur sa plateforme de tokenisation, AssetFoundry2 . BNP Paribas Securities Services a pris en charge les aspects liés à la conservation de ce token.

Des jetons minés avec des énergies bas carbone

Pour garantir l’utilisation d’énergie propre pour l’usage de la blockchain, les jetons d’utilité ont été minés avec des énergies bas carbone par Exaion, la filiale d’EDF spécialisée dans les services Blockchain et calcul haute performance. L’émission a été réalisée sur la blockchain publique Ethereum, en droit Français pour les titres non cotés, avec l’avis juridique de Jones Day. BNP Paribas Asset Management a agi en tant qu’investisseur. David Bouchoucha, Responsable du pôle dette privée et actifs réels chez BNP Paribas Asset Management a déclaré : « L’innovation et le développement durable sont au cœur de notre philosophie d’investissement dans la dette privée. La tokenisation et la blockchain offrent de nouvelles opportunités de diversification des portefeuilles pour nos clients, d’où notre engagement à travailler avec des partenaires solides sur ces nouveaux développements. » La transaction a également testé la réversibilité des tokens : l’obligation tokenisée a été facilement transformée en une obligation au format traditionnel dans les 48 heures, un élément clé pour l’interopérabilité avec les systèmes traditionnels.

1 La tokenisation est l’émission de titres sous forme d’actifs numériques natifs, ce qui signifie qu’ils peuvent être enregistrés, déplacés et stockés sur la blockchain de manière transparente. Cette technologie élargit les opportunités de marché pour les actifs les plus petits, améliore la transparence des données et peut apporter de la liquidité grâce à son format numérique.