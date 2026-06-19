Trina Solar annonce la mise en service prÃ©vue dÃ©but 2027 dâ€™un parc photovoltaÃ¯que de 4,7 MW Ã  Varzay

Trina Solar annonce la rÃ©alisation et la future mise en service, prÃ©vue pour dÃ©but 2027, dâ€™un parc photovoltaÃ¯que au sol dâ€™une puissance de 4,7 MW sur la commune de Varzay, en rÃ©gion Nouvelle-Aquitaine, dans le dÃ©partement de la Charente-Maritime, Ã environ sept kilomÃ¨tres au sud-ouest de Saintes.

Ce projet prend place sur un ancien site de carriÃ¨re de calcaire, aujourdâ€™hui revalorisÃ© pour accueillir une infrastructure de production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

La requalification de cette friche industrielle en site de production dâ€™Ã©nergie renouvelable illustre la volontÃ© de Trina Solar de conjuguer performance Ã©nergÃ©tique, prÃ©servation des espaces naturels et reconversion intelligente du foncier. En plus de la valorisation de ce foncier, le projet permettra une mise en sÃ©curitÃ© du site Ã©vitant le risque de dÃ©charge sauvage.

Les travaux prÃ©paratoires ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s au dÃ©but de lâ€™annÃ©e. Ils ont consistÃ© en plusieurs Ã©tapes essentielles : dÃ©broussaillage, terrassements, implantation des pistes dâ€™accÃ¨s et installation de la clÃ´ture pÃ©riphÃ©rique. Ce projet mobilise plusieurs partenaires de rÃ©fÃ©renceÂ : Colas pour les terrassements, Espacs pour lâ€™installation de la clÃ´ture et Cermeco pour le suivi environnemental du chantier

Ã€ terme, cette centrale photovoltaÃ¯que contribuera Ã renforcer la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable locale et participera activement aux objectifs de dÃ©carbonation du territoire. Sur la base de la consommation rÃ©sidentielle moyenne en France (environ 2,2 MWh/personne/an), la production du parc de Varzay couvrira les besoins Ã©lectriques rÃ©sidentiels dâ€™environ 2 800 habitants.